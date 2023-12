Direzione Azienda Sanitaria: Irene Pechlaner nominata commissaria

venerdì, 1 dicembre 2023

Bolzano – Irene Pechlaner, direttrice del Comprensorio sanitario di Bolzano, è stata nominata commissaria straordinaria dell’Azienda sanitaria che amministrerà sino alla nomina del nuovo direttore generale

La Giunta provinciale ha nominato Irene Pechlaner, attuale direttrice del Comprensorio sanitario di Bolzano, commissaria straordinaria dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige. Il suo compito sarà quello di amministrare l’Azienda fino alla nomina del prossimo direttore generale. Nel frattempo il suo attuale vice, Luca Armanaschi, si occuperà della gestione del Comprensorio sanitario di Bolzano.

La nomina di una commissaria si è resa necessaria dopo che il Tribunale amministrativo di Bolzano TRGA il 28 novembre aveva annullato la delibera con cui la Giunta aveva prolungato l’incarico di Florian Zerzer alla Direzione generale dell’Azienda sanitaria per il tempo strettamente indispensabile fino alla nomina della nuova direttrice o del nuovo direttore generale da parte della futura Giunta provinciale.

Il presidente della Provincia ha ringraziato Florian Zerzer a nome dell’intera Giunta provinciale. Il direttore generale uscente ha guidato l’Azienda sanitaria durante la pandemia e quindi attraverso la più grande sfida della sua storia. Irene Pechlaner lavora nell’Azienda sanitaria altoatesina dal 1990, è stata per 15 anni direttrice del Comprensorio sanitario di Merano e da dicembre 2021 è a capo del Comprensorio sanitario di Bolzano. Nella sua dichiarazione, la nuova commissaria ha sottolineato di assumere l’incarico con spirito di servizio. Spera in una buona transizione e può contare su buoni collaboratori e manager.

Alla commissaria straordinaria vengono attribuiti i poteri spettanti per legge al direttore generale dell’Azienda sanitaria. Si occuperà dell’amministrazione ordinaria dell’Azienda, seguendo i principi e gli obiettivi stabiliti dalla normativa statale e provinciale e in linea con gli atti di programmazione aziendali.

Nella nomina la Giunta ha dovuto tenere conto di diversi aspetti: un commissario straordinario deve essere in possesso dei requisiti previsti per l’incarico di direttore generale di Azienda sanitaria ed essere iscritto nell’elenco nazionale. Deve inoltre appartenere al gruppo linguistico maggioritario nell’organo più rappresentativo dell’Azienda, che in questo caso è il gruppo tedesco.

Il commissariamento straordinario avrà durata fino alla nomina del nuovo direttore generale o della nuova direttrice generale da parte della futura Giunta.