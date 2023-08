Dimaro, incontro sulla fauna del Parco Adamello Brenta

mercoledì, 30 agosto 2023

Dimaro Folgarida (Trento) – Secondo appuntamento per conoscere gli animali del Parco. Dopo quello di ieri sera a Tuenno, in Comune di Ville d’Anaunia, domani – giovedì 31 agosto, alle 21, a Dimaro Folgarida, presso il teatro di Dimaro, ritorna il libro “Noi Parco: la fauna”, primo volume di un nuovo progetto editoriale del Parco Naturale Adamello Brenta.

A parlarne, assieme ai responsabili dell’ente, Filippo Zibordi e Mauro Fattor, autori con Anna Sustersic della pubblicazione, che per il “taglio” particolare, centrato sullo storytelling, costituisce una novità nell’ambito della divulgazione scientifica di una grande area protetta italiana.

Nella prima parte del libro, dopo l’introduzione del presidente del Parco Walter Ferrazza, trovano spazio due interviste ad altrettanti zoologi, Andrea Mustoni, coordinatore scientifico del Parco, e Marco Apollonio, docente di Zoologia e Wildlife Management all’Università di Sassari, che raccontano in modo puntuale e dettagliato cosa caratterizza la fauna dell’Adamello-Brenta.

Nella seconda parte, quella più prettamente narrativa, a parlare sono invece nove personaggi, d’invenzione, ma “reali” (perché esemplificativi delle tipologie di persone che vivono e frequentano il Pnab), dalla turista al fotografo, dal forestale al ricercatore e così via.