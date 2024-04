“Difendiamo il parco urbano di Monclassico”, lettera di 200 cittadini

martedì, 2 aprile 2024

Dimaro Folgarida (Trento) – Duecento firme dei cittadini di Monclassico e Presson per fermare il progetto di un campo campo da tennis coperto nell’area verde del Parco Urbano Biolago. I cittadini di Monclassico e Presson, dopo il provvedimento e la delibera adottata dal Comune di Dimaro, si sono subito mobilitati con una “raccolta firme”, manifestando il disappunto.

Secondo i cittadini “i primi progetti di riordino della zona, presentati tempo fa e pubblicati anche sul notiziario comunale, prevedevano, infatti, la salvaguardia dell’area verde”. Una recente delibera va in direzione opposta, secondo i cittadini di Monclassico e Presson, perché autorizza la realizzazione di un campo da tennis coperto con travi in legno, copertura con teli, sull’area verde del campetto di calcio nel Parco urbano Biolago utilizzato gratuitamente da bambini e appassionati.

“Non è il posto giusto – affermano i cittadini che hanno firmato la lettera indirizzata al Sindaco e agli amministratori – Non possiamo permettere che distruggano un bel polmone verde in paese rovinando il progetto originale. Ci avevano promesso che avrebbero fatto incontri informativi e illustrato i progetti coinvolgendo nelle scelte la popolazione ma invece ci ritroviamo le cose fatte in fretta e furia. Non abbiamo nulla contro il tennis anche se la moda del momento è più per le nuove discipline come il padel, ma un manufatto visivamente impattante e che fa pure ombra a quel poco di parco che rimarrebbe, è sicuramente incompatibile e, soprattutto, andrebbe ad occupare una importante area verde. Abbiamo bisogno invece di sistemare quello che c’è e migliorarlo, riattivando il laghetto (un biolago balneabile), recuperando il vecchio edificio che ospitava il Comune e ripristinando anche l’area confinante del vecchio parco giochi. Il tennis coperto, se serve, venga fatto ad esempio dove ci sono lo stadio, la palestra e le altre strutture sportive a completamento di un vero centro sportivo già completo di servizi. Oggi il nostro paese, che ha già subito negli anni qualche aggressione urbanistica, è cresciuto, si è affermato in tutto il mondo come il paese delle meridiane artistiche, con una notevole vivacità culturale, e ha bisogno di spazi vivibili, a misura di famiglie e non di strutture imponenti e con costi di gestione annuali preoccupanti”.

Il Parco Urbano Biolago a Monclassico ha più di vent’anni fa per iniziativa dell’Amministrazione Comunale guidata allora da Carlo Alberto Ravelli. Un’idea rivoluzionaria per il tempo con il primo laghetto balneabile interamente green copiato negli anni da interventi simili nelle blasonate località turistiche del Trentino. Un’area che univa Monclassico e Presson con un moderno edificio in legno adibito a bar e servizi, il parco con i giochi per i bambini, la piattaforma per i piccoli eventi, il campo da tennis e il campo da calcio, il parcheggio. Un intervento fiore all’occhiello dell’allora Comune di Monclassico che aveva in tal modo riqualificato l’intera area verde con una vista spettacolare sulle montagne circostanti e un’esposizione invidiabile. La lettera con quasi duecento firme è stata spedita al Comune.