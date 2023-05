Diego Invernici si dimette da consigliere e vicepresidente della Navigazione lago d’Iseo

mercoledì, 10 maggio 2023

Costa Volpino (Bergamo) – Diego Invernici, consigliere di amministrazione e vice presidente della Navigazione Lago d’Iseo, ha comunicato le proprie dimissioni dal CdA della società di trasporto pubblico lacuale del lago d’Iseo.

Il vice presidente ringraziando la Società di Navigazione per la fiducia e la collaborazione ricevute nel corso dei nove anni di mandato, ha motivato la decisione per sopraggiunti incarichi a livello regionale, conseguenti alla sua elezione a consigliere di Regione Lombardia. Nel indirizzo di saluto Diego Invernici (nella foto) ha dichiarato: “Molto è stato fatto in questi anni per migliorare il servizio di trasporto pubblico lacuale, dall’efficientamento del parco navale, agli investimenti strutturali, alla formazione del personale e alla promozione del servizio e del lago d’Iseo. Ringrazio il Consiglio per questa esperienza che mi ha permesso di dedicare tempo ed energie per migliorare un servizio di trasporto importante per i cittadini lacustri, indispensabile per gli abitanti di Monte Isola e fondamentale per il turismo del territorio”.

Nell’accogliere le dimissioni Giuseppe Faccanoni, presidente del Consiglio di Amministrazione di Navigazione Lago d’Iseo Srl, ha sottolineato: “A nome di tutto il Consiglio e di tutto il personale della Società di Navigazione esprimo il più sincero apprezzamento e ringraziamento a Diego Invernici per il suo contributo alla crescita e allo sviluppo di NLI nel corso dei suoi nove anni di servizio e gli formulo i migliori auguri per gli impegni che andrà ad assumere che auspico altrettanto ricchi di soddisfazioni”.

Navigazione Lago d’Iseo dispone di una flotta di 14 navi di diversa dimensione con una portata minima di 70 persone e una massima di 430. La Motonave “Città di Bergamo” è dotata di bar, ristorante e impianti d’intrattenimento musicale. La Navigazione impiega 43 dipendenti a tempo indeterminato, tra personale di bordo e di terra; nel periodo estivo l’organico sale a 55 dipendenti.