Devastazione di cinghiali a San Fermo di Borno, 5 capi abbattuti

martedì, 14 marzo 2023

Borno (Brescia) – Cinghiali devastano più di 70 ettari destinati a pascolo nella zona di San Fermo a Borno (Brescia). L’episodio ha destato clamore e l’azienda agricola “Il Quadrifoglio” che ha l’attività in quota ha subito danni e lanciato l’allarme: il branco di cinghiali ha distrutto ciò che ha trovato. E’ stato richiesto l‘intervento della sezione venatoria della Polizia provinciale di Brescia.

Sul posto anche i cacciatori che hanno abbattuto cinque cinghiali, ma altri sono riusciti a far perdere le tracce. La presenza di cinghiali si fa sentire anche in zone montane, in passato si erano registrate devastazioni in Bassa Valle Camonica, mentre ora ha interessato la zona di San Fermo di Borno. Gli alpeggiatori lanciano un appello: “Occorre intervenire tempertivamente, per evitare danni alle nostre attività”.