Depuratore del Garda, vertice con il viceministro Gava a Brescia

giovedì, 7 settembre 2023

Brescia – Dopo un confronto con il prefetto di Brescia Maria Rosaria Laganà in qualità di Commissario Straordinario per la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione delle opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del lago di Garda, il viceministro all’Ambiente e Sicurezza Energetica Vannia Gava ha partecipato, a Brescia, alla cabina di regia tecnica convocata per verificare lo stato di avanzamento degli interventi e le iniziative messe in atto.

La riunione è stata presieduta dal direttore generale USSRI del MASE, Giuseppe Lo Presti, che il viceministro ha ringraziato per l’attenzione dedicata al tema, che investe trasversalmente aspetti cruciali quali la sicurezza ambientale e la qualità delle acque, nonché l’economia turistica del territorio. “Ho ricevuto aggiornamenti sullo stato della progettazione e recepito le istanze dei territori. Ringrazio il commissario per l’importante occasione di confronto con enti ed amministratori. Il governo si impegna ad individuare le risorse necessarie al finanziamento delle restanti opere per una rapida e completa realizzazione degli interventi”.