Valle Camonica, delegazione in visita al Parlamento Europeo a Bruxelles

giovedì, 30 marzo 2023

Breno (Brescia) – Una delegazione di sindaci della Valle Camonica, il presidente della Comunità Montana di Valle Camonica Sandro Bonomelli e il consigliere regionale Davide Caparini hanno fatto visita al Parlamento Europeo, guidati dall’europarlamentare Silvia Sardone.

E’ stata l’occasione di un momento di scambio e costruzione di reti per il futuro del territorio camuno. La delegazione di sindaci, erano presenti Fabio De Pedro (Paspardo), Alessandro Panteghini (Breno), Gianbattista Polonioli (Cimbergo), Matteo Rivadossi (Borno), Mario Chiappini (Losine), Marina Lanzetti (Ceto), Ruggero Bontempi (Berzo Inferiore), Serena Morgani (Saviore), Giovanni Ghirardi (Malonno), Ilario Sabbadini (Corteno Golgi), Diego Occhi (Vezza d’Oglio), Mauro Testini (Vione), Daniela Longhi (delegata Comune di Temù) e Ivan Faustinelli (Ponte di Legno), il presidente della Comunità Montana Sandro Bonomelli e il consigliere regionale Davide Caparini hanno assistito ad una seduta del Parlamentarium e su sono confrontati sui temi forti in discussione con le opportunità per gli enti locali e le realtà montane, con le risorse che il Parlamento europeo mette a disposizione. Domani il rientro della delegazione in Valle Camonica.