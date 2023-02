Deguski 2023, grande appuntamento in Alta Valtellina

lunedì, 13 febbraio 2023

Valdisotto (Sondrio) – Sono aperte le iscrizioni per la Deguski 2023 in programma domenica 5 marzo, uno degli avvenimenti più apprezzati per l’abbinamento tra cultura gastronomica e sana pratica sportiva all’aria aperta. La manifestazione, organizzata dalla Pro loco Valdisotto in collaborazione con i tanti volontari delle frazioni e del circondario, è inserita nel calendario sin dal 2013 e propone un vero e proprio menù itinerante che – dal piccolo abitato di Oga – porta ad immergersi nel silenzioso habitat boschivo sopra la conca di Bormio. Un percorso che non è solo paesaggisticamente ragguardevole, ma anche culturalmente istruttivo poiché fa tappa al Forte di Oga, una delle più interessanti realizzazioni risalenti al periodo bellico, momentaneamente chiuso per lavori di restauro ma solitamente visitabile tutto l’anno e caratterizzato da diverse iniziative tematiche (www.fortedioga.it).

L’edizione 2023 proporrà 7 tappe con partenza dalla località Le Motte e arrivo ai 2260 metri di quota del Rifugio Ristoro San Colombano, con distribuzione di amari e altri “toccasana” alpini e con sottofondo del gruppo musicale “Make or Break it”.

Anche lungo il percorso si potrà trovare qualche intrattenimento e certamente non mancheranno i sorrisi, dispensati in abbondanza insieme alle pietanze.

Alla Deguski si partecipa con gli sci da alpinismo, le ciaspole, qualcuno anche con gli sci di fondo e i più temerari addirittura sfidano la neve con i soli scarponi, confidando che il calpestio delle oltre 400 persone possa creare un solido manto su cui camminare. Non vi sono pendenze impossibili né punti pericolosi. Il bosco ovattato sarà compagno di salita, per aprirsi solo in corrispondenza delle radure ove sono previsti i ristori: piccole oasi dove il vecchio “baitin” diventa approdo accogliente e agognato come accadeva ai viandanti del passato. Molte di queste costruzioni rurali sono state ristrutturate, ma ve ne sono alcune rimaste tali a qual erano nei secoli scorsi, con i legni a vista, le grosse pietre sgrezzate, le finestrelle piccole con la vezzosa tendina. Baite dai nomi evocativi, ricche di storia che i proprietari sapranno raccontarvi rinunciando per questo giorno alla naturale ritrosia montanara. Ad esempio, “baita Tadè” prese il nome dal suo antico proprietario Taddeo Rocca, che nel 1611 era stato anche canipario di taverna a Bormio e le cui moglie e figlia furono inquisite per stregoneria; la rustica “baita Brasc’chìn”, così detta in quanto presentava al suo interno un caratteristico focolare a pavimento; la graziosa “Villa Crespi-Bellamami” costruita alcuni decenni or sono e perfettamente inserita nell’ambiente circostante: qui troverete i padroni di casa intenti ad accogliere gli ospiti della Deguski e, tra un assaggio e l’altro, potrete farvi spiegare l’origine del nome della casa.

LE TAPPE DELLA DEGUSKI 2023

1^ TAPPA – LA CULIZION (dalle 8 alle 9:30)

RISTORANTE PIZZERIA LE MOTTE di proprietà della famiglia LAZZERI

2^ TAPPA – CORNÀT IN PADÉLA E MARENDIN DE LA DUMAN CO’L VIN BRULE’ (dalle 8:30 alle 10)

CASERMETTA UFFICIALI FORTE VENINI DI OGA di proprietà del Comune di Valdisotto

3^TAPPA – MÖSA DE TARTUFOL CO PANCETA RUSTIDA (dalle 9:30 alle 11)

BAITA BRASKIN di proprietà della famiglia MAIOLANI

4^ TAPPA – POLENTA TARAGNA CO LUGHENIGA E FONC FERE’ (dalle 10:30 alle 12:30)

BAITA TADE’ di proprietà della famiglia MAIOLANI

5^ TAPPA – TASCT DEL CASEIR (dalle 11 alle 13)

BAITA RÓSA di proprietà della famiglia CRESTANI

6^ TAPPA – TORTARELA DE POM E CAFÈ DEL PIGNATIN (dalle 11:30 alle 14

VILLA BELLAMAMI di proprietà della famiglia CLEMENTI BELLOTTI

7^ TAPPA – LECC TRUGHI, BAGA E CIKETIN DE TANEDA KALDA (dalle 12:30 alle 16)

RIFUGIO RISTORO SAN COLOMBANO gestione IVAN di Brescia

PROGRAMMA:

Ore 8 Ritrovo al Ristorante Pizzeria Le Motte per consegna pass Deguski 2023

Dalle 8 alle 9:30

Inizio tappe Deguski (prima tappa c/o Ristorante Pizzeria Le Motte per la “culizion” e, a seguire, partenze scaglionate)

PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI:

Prenotazioni Deguski 2023 con versamento quota d’iscrizione OBBLIGATORIA entro e non oltre giovedì 2 marzo 2023 c/o Pro Loco Valdisotto e US Bormiese e comunque ad esaurimento posti disponibili ( 400 posti)

QUOTA ISCRIZIONE DEGUSKI

Adulti 30 euro; bambini fino ai 10 anni – nati nel 2013 e successivi 10 euro

INFO ED ISCRIZIONI:

Pro Loco Valdisotto +39 0342 950166 / info.valdisotto@bormio.eu / www.visitvaldisotto.it

Unione Sportiva Bormiese +39 0342 901482 / info@usbormiese.com / www.usbormiese.com