Degrado e incuria a Trento Nord, interrogazione dei consiglieri Pattini e Uez

lunedì, 19 febbraio 2024

Trento – Degrado, incuria e sporcizia a Trento Nord in via Martiri delle Foibe: interrogazione dei consiglieri comunali Alberto Pattini e Tiziano Uez (nella foto).

“Tra via Martiri delle Foibe e l’ex Sloi c’è un campo incolto, una terra di nessuno e usata come discarica dagli incivili. E’ stata bonificata dalle piante ma prospera la sporcizia, che è quasi dappertutto.

S’interroga il Sindaco e la giunta per sapere

se s’intende ripulire il campo e la Via Martiri delle Foibe, laterale di Via Maccani”, i consiglieri comunali Alberto Pattini e Tiziano Uez.