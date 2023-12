Definito il calendario stagionale del nuoto trentino

sabato, 2 dicembre 2023

Riva del Garda – Ai blocchi di partenza la stagione agonistica 2023-2024 del nuoto trentino: il calendario federale è stato ufficialmente definito e gli occhi sono già puntati sulla prima gara.

Ad inaugurare la stagione 2023-2024 saranno gli atleti più piccoli, gli Esordienti, con la prima tappa del Meeting delle Città in programma nella giornata di domenica 3 dicembre a San Lorenzo Dorsino. Gli Esordienti torneranno poi in acqua nel corso della stagione per le successive tappe del Meeting delle Città, che li porterà nelle piscine di Rovereto (a gennaio) e Borgo Valsugana (a marzo). Sempre a Borgo Valsugana il 13 e 14 aprile è in programma uno degli appuntamenti centrali della stagione per gli Esordienti, il Campionato Provinciale Primaverile. A chiudere la stagione in provincia per i più piccoli gli appuntamenti estivi, con la conferma del Campionato Provinciale Estivo come da tradizione a Molveno, il 15 e 16 giugno, e la Coppa Regione, insieme al Comitato Alto Adige, a Bressanone il 6 e 7 luglio.

Anche per le categorie maggiori l’inizio della stagione è alle porte: si parte con la prima giornata di Coppa Parigi in programma l’8 e 9 dicembre a Rovereto, e subito dopo la Coppa Caduti di Brema del 17 dicembre a Merano. Con l’anno nuovo spazio alle altre due tappe di Coppa Parigi a Trento (il 13-14 gennaio e 17-18 febbraio), per poi arrivare al Campionato Provinciale Giovanile, in programma sempre a Trento il dal 22 al 24 marzo. Anche per gli assoluti a chiudere la stagione in provincia saranno gli appuntamenti estivi: il Campionato Regionale Assoluto a Rovereto dal 18 al 20 luglio e il Campionato Regionale di Categoria dal 26 al 28 luglio a Merano.

In programma anche l’annuale appuntamento dedicato ai Master: il Campionato Regionale Master quest’anno si terrà a Rovereto l’11 febbraio.

Nel corso della stagione non mancheranno poi le gare organizzate dalle società sportive locali. Si sono già tenuti il Trofeo Meroni (organizzato da Amici Nuoto Riva) e la Coppa di Benvenuto (da Buonconsiglio Nuoto). Il 17 dicembre si terrà da Coppa 4 Stili di Rari Nantes Trento, il 27-28 gennaio il Trofeo Tridentum di Nuotatori Trentini, dal 2 al 4 febbraio il Trofeo Paterno della Rari Nantes Ala e il 24-25 febbraio il Meeting Buonconsiglio Nuoto, a cui seguirà il 7 aprile il Meeting Master, sempre di Buonconsiglio Nuoto. Dal 7 al 9 giugno, infine, il Trofeo Città di Rovereto, organizzato da 2001 Team e Amici Nuoto Riva.