Dazio: riqualificazione del centro sportivo Stefano de Bianchi

martedì, 14 novembre 2023

Dazio (Sondrio) – La giunta regionale lombarda ha approvato l’accordo Locale Semplificato per la riqualificazione e messa in sicurezza del centro sportivo ‘Stefano de Bianchi‘ nel comune di Dazio (Sondrio). L’intervento prevede il rifacimento del manto sintetico del campo da calcio a 11, l’adeguamento funzionale e i nuovi spogliatoi.

L’insieme delle opere previste comporta una spesa stimata di 1.535.000 euro, di cui 1.381.500 euro da Regione Lombardia e 153.500 euro dal Comune di Dazio.

“L’obiettivo – spiega l’assessore a Enti locali e Programmazione negoziata regionale, Massimo Sertori – è migliorare la fruibilità e la sicurezza dell’impianto sportivo per ottenere, con gli interventi previsti, l’omologazione del campo da calcio a 11. L’impianto sportivo comunale rappresenta un importante centro non solo per i cittadini, le scuole, le associazioni e le parrocchie, ma anche per i comuni limitrofi come Civo, Mello, Val Masino, i paesi della Costiera dei Cech, oltre che per le località del fondovalle come Morbegno, Traona e Talamona”.

“Grazie agli strumenti di programmazione negoziata di Regione – continua Sertori – concorriamo all’attuazione di interventi infrastrutturali per la pratica dello sport all’aperto in aree turistico – sportive, ma anche nei parchi e nei territori montani”. “Lo avevamo promesso nella scorsa legislatura – conclude -, e abbiamo mantenuto l’impegno nei confronti di Dazio e di tutti i cittadini”.

Il progetto per la messa in sicurezza e riqualificazione del campo sportivo di Dazio prevede l’adeguamento delle misure del campo con ampliamento dell’area di sedime e dell’area delle panchine; il rifacimento del manto in erba sintetica; la ridefinizione delle recinzioni e dei cancelli di ingresso degli accessi e delle percorrenze in modo da consentire l’abbattimento delle barriere architettoniche e la miglior fruibilità dell’intero complesso agli atleti e ai mezzi di soccorso e servizio, nel rispetto delle norme di sicurezza; la sostituzione degli attuali proiettori sulle torri faro esistenti; la costruzione di un nuovo edificio a uso spogliatoi con annessi locali di servizio, edificio a consumo di energia quasi zero. E’ prevista la consegna dei lavori a luglio 2024 e la conclusione a novembre 2024.