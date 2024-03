Darfo: serata del Panathlon Club di Vallecamonica sullo sci alpinismo

domenica, 24 marzo 2024

Darfo Boario Terme (Brescia) – In attesa delle Olimpiadi Invernali lo Sci Alpinismo è ospite del Panathlon Club di Vallecamonica

La Conviviale di marzo del Panathlon Club Vallecamonica si svolgerà martedì 26 marzo presso l’Hotel Ristorante Milano di Darfo Boario terme e avrà come titolo “Road to Milano-Cortina 2026: lo Sci Alpinismo debutta ai Giochi Olimpici invernali 2026”.

In vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali il Club presieduto da Ottavio Bonino, con l’intento di diffondere la conoscenza e la cultura delle varie specialità olimpiche invernali, ha organizzato una serata con tema lo Sci Alpinismo (“Ski-Alp”) che, per la prima volta nella storia dei Giochi Olimpici, farà il suo debutto nella sede di Bormio.



L’Italia, e la Lombardia in particolare, vanta una lunga tradizione in tale sport schierando diversi atleti di vertice mondiale.Ospiti della serata saranno gli atleti Giulia Murada (Centro Sportivo Esercito, Courmayeur, Val d’Aosta) e Nicolò Canclini (Centro Sportivo Carabinieri, Selva Val Gardena, Alto Adige), i dirigenti Franco Zecchini (Presidente di specialità Comitato Fisi Alpi Centrali) e Mattia Pegurri (Consigliere di specialità Comitato Fisi Alpi Centrali). La Conviviale, come detto, si terrà martedì 26 marzo 2024 alle 20 all’Hotel Ristorante Milano di Darfo Boario Terme.