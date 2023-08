Darfo: quattro serate alla scoperta della tradizione agricola

mercoledì, 2 agosto 2023

Darfo Boario Terme (Brescia) – Il Comune di Darfo Boario Terme, in collaborazione con Associazione Darfense Agricoltori, Consorzio Turistico Thermae & Ski Vallecamonica e Boario Terme flowing energy, organizza quattro serate con degustazione, pensate per far conoscere i luoghi della tradizione e raccontare il legame con la cultura agricola che, tutt’oggi, caratterizza il territorio.

La rassegna prenderà il via sabato 5 agosto con “Aperitivo in quota” che si terrà presso la malga Guccione e il rifugio Prato Lungo gestito dagli Alpini. Si partirà con una degustazione e visita alla malga e, a seguire, cena camuna con formaggi, salumi, piatto caldo e caffè.

L’appuntamento per chi intende salire a piedi è alle 18 direttamente alla Malga, per chi invece lo desidera c’è la possibilità di usufruire della seggiovia per salire fino all’intermedio riducendo così il tempo di cammino previsto, in questo caso il punto di ritrovo è alle 17 alla partenza degli impianti a Borno. Il costo della serata è di 19 euro per chi raggiungerà in autonomia il luogo dell’evento e di 24 euro per chi salirà con la seggiovia.

Secondo appuntamento con la “Passeggiata al chiar di Luna” martedì 22 agosto. Dopo un aperitivo al River Oglio Bike Bar, seguirà la camminata per raggiungere l’osservatorio del Monticolo e ammirare così la luna. Ci saranno due gruppi ciascuno con un massimo di 20 persone. Il primo gruppo avrà appuntamento al River Oglio Bike Bar alle ore 18:30, mentre per il secondo il ritrovo sarà alle 19:30. Il costo dell’evento è di 20 euro.

La terza serata sarà giovedì 7 settembre, con “Quattro passi al Lago Moro”: una passeggiata intorno al Lago Moro con inizio alle 18:30 e che si svolgerà in compagnia del botanico Enzo Bona. L’appuntamento si concluderà con un apericena tipico presso l’Agriturismo El Ruc del Lac. Il costo della serata è di 25 euro.

L’ultimo appuntamento della rassegna AgriCultura è in programma per venerdì 22 settembre e, in quell’occasione, il centro di Bessimo si trasformerà in un ristorante a cielo aperto grazie all’evento “Cena dei Grimaldi in bianco … latte”, i cui dettagli sono in via di definizione.

Tutti gli eventi sono realizzati in collaborazione con Voilà, che ne gestirà la segreteria organizzativa e l’ufficio prenotazioni. La prenotazione è obbligatoria, con pagamento anticipato all’ Associazione Darfense agricoltori. Per ulteriori informazioni è inoltre possibile rivolgersi all’Ufficio Agricoltura del Comune di Darfo Boario Terme chiamando il numero 0364.541107 oppure inviando una mail ad agricoltura@darfoboarioterme.net.