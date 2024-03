Darfo, posa paramassi tra Montecchio e Sacca: appaltati i lavori

lunedì, 11 marzo 2024

Darfo Boario Terme (Brescia) – Appaltati i lavori di sistemazione e posizionamento delle reti paramassi sulla strada comunale tra Montecchio e Sacca.

Uno smottamento lo scorso luglio aveva interrotto la strada comunale in località Fontanelli, con l’evacuazione di tre famiglie e disagi nel collegamento tra Darfo ed Esine. Regione Lombardia aveva messo a disposizione 100mila euro come somma urgenza e pronto intervento e con il nuovo finanziamento di 370mila euro dalla Regione per il dissesto idrogeologico è stata appaltata la posa di reti paramassi, sensori sul versante roccioso che metterà in sicurezza il versante e la strada Montecchio-Sacca. Il cantiere aprirà nei prossimi giorni e dovrebbe concludersi entro giugno.