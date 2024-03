Darfo, passerella lago Moro: il Consiglio di Stato sollecita il Tar

giovedì, 7 marzo 2024

Darfo Boario (Brescia) – Il Consiglio di Stato ha trattato l’istanza avanzata dall’’Associazione Amici del Lago Moro, Legambiente Circolo di Valle Camonica, CAI Darfo Boario Terme, CAI – Tutela Ambiente Montano Valcamonica e Sebino, Osservatorio Territoriale Darfense (OTD) e Italia Nostra – Sezione Valle Camonica sulla passerella del lago Moro e sollecitato il Tar (Tribunale Amministrativo) ad entrare nel merito della questione che contrappone le associazioni ambientaliste e il Comune di Darfo Boario.

“Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima, presieduta dal giudice Claudio Contessa) ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 925 del 2024, proposto da

Legambiente-Circolo di Valle Camonica Aps, Associazione Amici del Lago Moro in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato Massimo Canu, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

contro

Comune di Darfo Boario Terme, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Alberto Salvadori, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

per la riforma

dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) n. 00514/2023, resa tra le parti;

Visto l’art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Darfo Boario Terme;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2024 il consigliere Angela Rotondano e uditi per le parti gli avvocati Massimo Canu e Alberto Salvadori;

Ritenuto che, impregiudicato ogni approfondimento nel merito delle articolate questioni sottese ai motivi di ricorso e considerato il carattere non esiziale dei provvedimenti impugnati stante il carattere prima facie non estremamente impattante e, soprattutto, eventualmente reversibile delle opere autorizzate e in corso di esecuzione, le esigenze cautelari prospettate dalle odierne appellanti in relazione ai provvedimenti impugnati in primo grado sono tutelabili adeguatamente, nel contemperamento degli opposti interessi, con l’accoglimento dell’appello cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito dinanzi al Tribunale amministrativo ai sensi dell’art. 55, comma 10, Cod. proc. amm.;

Ravvisati giusti motivi per compensare tra le parti le spese della presente fase di giudizio;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) accoglie l’appello cautelare (ricorso n. 925/2024 R.G.) ai soli fini della sollecita fissazione del merito innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell’art. 55 comma 10 Cod. proc. amm..

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tribunale amministrativo per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti”.