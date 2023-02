Darfo, la Polisportiva Disabili Valcamonica organizza una gara di nuoto del Trofeo Nord Cup

martedì, 21 febbraio 2023

Darfo Boario Terme (Brescia) – La Polisportiva Disabili Valcamonica organizza in collaborazione con il CSI Vallecamonica (presente con il gruppo cronometristi) una gara di nuoto valida per il circuito Trofeo Nord Cup FISDIR Promozionale alla quale parteciperanno 14 società di nuoto della Lombardia con ben 128 atleti al via delle diverse gare. La manifestazione si terrà domenica prossima, 26 febbraio, presso la piscina comunale di Darfo Boario Terme in via Rigamonti e vedrà i nuotatori in vasca a partire dalle ore 9,30 e fino alle 12,30 con le seguenti gare in programma:

25 mt dorso – stile libero – rana – delfino

Staffetta 4×25 mista/mista

50 mt dorso – stile libero – rana – delfino

Staffetta 4×25 femminile

Staffetta 4×25 maschile

Al termine delle gare si svolgeranno le premiazioni di tutte le gare