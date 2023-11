Darfo, Camunia Soccorso festeggia 40 anni di attività: il programma

sabato, 4 novembre 2023

Darfo Boario (Brescia) – Camunia Soccorso, con sede in via Fucine a Darfo Boario celebra i primi 40 anni di attività e in questo weekend si terranno i festeggiamenti.

“E’ un traguardo importante – spiega Raffaello Colombo, presidente di Camunia Soccorso – la nostra associazione di volontariato da quattro decenni opera sul territorio della Valle Camonica per offrire assistenza sanitaria e sociale alle persone in difficoltà”. “Sarà un’occasione per rafforzare i legami di amicizia e solidarietà che ci uniscono – prosegue Colombo –. Inoltre ci sarà una cerimonia con la presenza delle autorità e la consegna di riconoscimenti ai volontari che hanno e stanno prestando la loro attività a Camunia Soccorso e al termine un momento di convivialità”.

Oggi l’inizio dei festeggiamenti, dalle 16 nella sede di via Fucine a Darfo Boario Terme è prevista una simpatica castagnata con vin brûlé, pane e strinù. Domani – domenica 5 novembre – la cerimonia ufficiale con inizio alle 9 presso il Palazzo dei Congressi di Darfo Boario Terme. Sarà un momento celebrativo, in cui verrà ripercorsa la storia e le attività di Camunia Soccorso in questi quattro decenni, saranno ringraziati i soci, i collaboratori e i sostenitori, e verranno presentate le prospettive future dell’associazione di soccorso, punto di riferimento per il territorio.

Attualmente Camunia Soccorso conta una ventina di dipendenti e 140 volontari, che coprono i turni del servizio 118, trasporto malati e assistenza su eventi. Inoltre durante l’estate svolge attività di soccorso con l’idroambulanza sul lago d’Iseo.

di An. Pa.