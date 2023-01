Darfo Boario: vernissage della mostra internazionale Explo3

mercoledì, 11 gennaio 2023

Darfo Boario Terme (Brescia) – Prende avvio Explo3: sabato 14 gennaio, alle 17:30, presso la Chiesa sconsacrata di Santa Maria della Consolazione, Auditorium comunale del conservatorio di Darfo Boario Terme (Brescia), si terrà il vernissage della seconda tappa italiana della mostra internazionale Explo3.

In questa speciale occasione il Conservatorio “Luca Marenzio” parteciperà all’inaugurazione con l’esecuzione di brani musicali affidata a studenti promettenti di vari livelli di formazione. Le giovani promesse suoneranno da solisti e in duo, per esprimere con il linguaggio musicale sentimenti ed emozioni, come quelli presentati dagli artisti attraverso la realizzazione delle sei facce del cubi.

Elettra Bellini (corso Propedeutico) interpreterà la felicità con le corde dell’arpa, eseguendo l’Etude de concert in mi bemolle minore di Félix Godefroid; Elena Marchetti (corso Base) ci trasmetterà la tranquillità al violino, attraverso una trascrizione del Preludio dalla Suite n.1 per violoncello solo BWV1007 di Johann Sebastian Bach. Del Triennio Accademico si ascolteranno Alberto Canclini, che sulla fisarmonica tradurrà in musica l’eccitazione (Scherzo – Tarantella op.16 di Henrik Wieniawski) e Giada Romanenghi, che al flauto ci suggerirà immagini di nostalgia (Syrinx L129 di Claude Debussy). Dal Biennio specialistico proviene invece Greta Leone, che con la Sevillana di Joaquin Turina per chitarra ci trasmetterà il sentimento primordiale della rabbia. Concluderà la serata il duo Giada Romanenghi (flauto) – Greta Leone (chitarra) con quattro Danze rumene di Béla Bartòk, per parlarci con la musica di malinconia ed entusiasmo.

La Genesi della mostra Explo3 è avvenuta in Marocco nel 2021 presso la Galleria Nadar di Casablanca poi in seguito lo scorso anno è approdata in Italia presso Casa Valiga a Bienno e dal quel momento in poi la mostra è stata implementata, oltre che dalle opere provenienti dal Marocco, anche da quelle che sono confluite da 23 differenti paesi del mondo: Svezia, Italia, Belgio, Spagna, Bulgaria, Canada, Stati Uniti, Bangladesh, India, Oman, Arabia Saudita, Tunisia, Egitto, Germania, Svizzera, Polonia, Galles, Grecia, Libano, Perù, Argentina, Gran Bretagna, Irlanda, Lituania, Ucraina, durante tutto il periodo estivo 2022. Gli artisti sono stati invitati ad interpretare uno o più cubi di dimensioni 20x20x20 cm, 6 facce per 6 emozioni. Sono proprio le dimensioni a delineare l’unità dell’ installazione, nata dalla collaborazione di due associazioni collettive di artisti “Ateliers d’Art Contemporain AAC”, con sede in Francia presieduta da Anne Michelle Vrillet e l'”Associazione Borgo degli Artisti” con la direzione artistica di Barbara Crimella.

L’ allestimento suddiviso su tre aree dell’ unica navata del tempio suscita la stessa dinamicità che gli stati d’ animo provocano nel momento in cui sopraggiungono nei moti di ciascuno di noi.

Sono previste altre tappe dell’esposizione Explo3: sul territorio, seguendo le tracce del Cammino di Carlo Magno e del progetto “LoCar Arte in Cammino” avviato nel 2022, a Ranzanico, ed in seguito, spostandosi lungo il cammino di Santiago di Compostela in Spagna a Sarria, in programma ci sono anche Polonia e Francia e poi chissà..