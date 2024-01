Darfo Boario Terme: sul Comune una serie di finanziamenti PNRR

venerdì, 19 gennaio 2024

Darfo Boario Terme (Brescia) – Il Comune di Darfo Boario Terme ha partecipato ai bandi PNRR PADigitale 2026, e beneficiato di importanti importi, come evidenziato in un recente intervento del sindaco Dario Colossi.

Molte le attività messe in campo per il cittadino come, ad esempio, la nuova piattaforma dei pagamenti digitali PagoPA, lo sviluppo dei servizi legati all’App IO, le notifiche digitali SEND. Dal 1° gennaio è on-line anche il sito internet ufficiale, https://www.comune.darfoboarioterme.bs.it.Tale sito è conforme alle linee guida dell’AGID (AGenzia per l’Italia Digitale) che impongono di uniformare i siti internet della Pubblica Amministrazione affinché il cittadino possa trovare le informazioni principali sempre nello stesso luogo. Inoltre il sito è “accessibile”, cioè ottimizzato per aiutare le persone con disabilità nella navigazione.

Il Comune di Darfo Boario Terme ha ottenuto una serie di finanziamenti del PNRR per una serie di interventi:

“Estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale – SPID CIE”

Fondi stanziati per il Comune di Darfo Boario Terme: 14.000 euro

“Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici”.

Fondi stanziati per il Comune di Darfo Boario Terme: 155.234 euro

“Adozione app IO”;

Fondi stanziati per il Comune di Darfo Boario Terme: 17.150 euro

“Abilitazione al cloud per le PA locali”;

Fondi stanziati per il Comune di Darfo Boario Terme: 121.992 euro

“Adozione piattaforma pagoPA”

Fondi stanziati per il Comune di Darfo Boario Terme: 44.564 euro

“Piattaforma notifiche digitali”

Fondi stanziati per il Comune di Darfo Boario Terme: 32.589 euro

Avviso Misura 1.3.1 “Piattaforma Digitale Nazionale Dati”

Fondi stanziati per il Comune di Darfo Boario Terme: 20.344 euro