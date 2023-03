Darfo Boario Terme, nuovo servizio per disabili alla Casa di Comunità

mercoledì, 15 marzo 2023

Darfo Boario Terme (Brescia) – ASST Valcamonica e ANFFAS Vallecamonica ONLUS hanno sviluppato una nuova iniziativa all’interno del modello di accoglienza ed assistenza DAMA Vallecamonica (Disabled Advanced Medical Assistance), volto a creare percorsi di accesso facilitato ai Servizi sanitari e sociosanitari, rivolti a persone con grave disabilità.

Presso la Casa di Comunità di Darfo Boario Terme (Brescia). in via Barbolini, 2, al piano rialzato presso sala di attesa del punto prelievi, è stata infatti installata e resa disponibile una bilancia a piattaforma per pesare persone in carrozzina. Il servizio è rivolto a persone con disabilità fisica non capaci di tenere posizione ortostatica, ovvero di stare in posizione eretta.

La bilancia sarà disponibile gratuitamente e con accesso libero presso la sede della Casa di Comunità di Darfo Boario Terme – ASST della Valcamonica, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 16.