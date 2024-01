Darfo Boario Terme: i primi interventi comunali del 2024

martedì, 9 gennaio 2024

Darfo Boario Terme (Brescia) – Nel 2024 – secondo quanto anticipato dal sindaco di Darfo Boario, Dario Colossi – partono i grandi cantieri della cittadella degli studi, con la realizzazione del nuovo Centro di formazione sanitaria, del nuovo liceo Musicale, dell’ampliamento della biblioteca e del Conservatorio Luca Marenzio, quindi la riqualificazione dell’Istituto tecnico Teresio Olivelli, l’efficientamento strutturale ed energetico delle scuole primarie di Corna, Boario Montecchio e Pellalepre e il nuovo Centro per l’Impiego presso l’Ex Consolata.

Importante è anche il potenziamento del Centro Congressi per convegni e percorsi di formazione. E le Summer School Musicali. Formazione per i commercianti e Grest estivi. Nuove aule Studio per gli studenti. E dentro la più ampia visione di una diversa mobilità e residenzialità studentesca. Cresceranno le iniziative come gli aperitivi letterari, l’Università della Terza età che ha già tantissimi iscritti e sostegno alle molteplici attività delle Scuole di ogni ordine e grado.