Darfo Boario Terme e il bando Giovani Virtuosi in Comune

mercoledì, 2 marzo 2022

Darfo Boario Terme – La Città di Darfo Boario Terme, membro dell’Associazione “Comuni Virtuosi” ha aderito al Bando “Giovani Virtuosi in Comune” indetto per valorizzare (e premiare) le buone prassi e condividere le idee a favore dell’ambiente.

“Crediamo molto nel valore della circolazione delle idee e delle buone prassi riguardante ogni ambito, ma in particolare il quello legato ai temi della tutela e valorizzazione dell’ambiente – commenta Fabio Ducoli, Capogruppo di Maggioranza e artefice dell’adesione del Comune di Darfo Boario Terme all’Associazione Nazionale Comuni Virtuosi -. Infatti, da progetti realizzati e dimostratisi efficaci altrove si possono trarre spunti e idee valide anche per attività da svolgere su territorio, soprattutto in ottica di promozione del turismo dolce sul quale stiamo puntando! Per questo abbiamo dato anche la nostra disponibilità ad ospitare il vincitore nella nostra Città: se la nostra proposta sarà accolta, organizzeremo una serata di confronto aperta a tutti. Vorrei, quindi invitare tutti i darfensi e le associazioni della Città che si sono impegnate in progetti dedicati all’ambiente a farsi avanti e ad aderire al bando. Visto che qui le eccellenze non mancano, tra noi potrebbe esserci il vincitore”.

Prima edizione del bando “Giovani Virtuosi in Comune”

MONSANO, “Il Bando Giovani Virtuosi In Comune (GVIC)” – Tema Ambiente – indetto per la Prima Edizione nel 2022 dall’Associazione Nazionale dei Comuni Virtuosi promuove le giovani eccellenze del territorio nazionale, residenti nei Comuni Virtuosi d’Italia, i quali si sono distinti nel corso del 2021 per azioni virtuose a favore dell’ambiente sul proprio territorio di competenza, favorendo per questo anche la creazione di nuove reti di collaborazione tra gli enti virtuosi e non sul territorio nazionale”.

Sono queste le motivazioni alla base dell’attivazione, da parte dell’Associazione Comuni Virtuosi, di un bando nazionale che si rivolge ai giovani per premiarne l’azione concreta a favore della propria comunità. Saranno i 135 comuni della rete a raccogliere le candidature che dovranno pervenire entro maggio al Comitato Direttivo. Lo stesso individuerà l’idea vincitrice, tenendo conto dei criteri fissati nel bando: impatto sul territorio, beneficiari dell’azione, originalità e novità, credibilità della strategia di intervento.

La cerimonia di premiazione è prevista indicativamente domenica 17 settembre e si svolgerà nel comune di residenza del vincitore o vincitrice. Il bando si rivolge ai singoli, o in alternativa a un gruppo di ragazze e ragazzi uniti in un unico progetto purché in fascia di età compresa tra 18 e 35 anni.

I vincitori riceveranno un premio economico di 3mila euro, nonché un bonus turistico che consentirà loro di visitare uno dei comuni virtuosi che avrà dato la disponibilità ad ospitarli a proprie spese per un soggiorno da cittadini temporanei alla scoperta delle comunità virtuose d’Italia.

“Sono riconoscente all’associazione per aver accolto la mia proposta di creare il bando Giovani Virtuosi in Comune – dichiara l’ideatrice del progetto, la vicesindaca di Gaiba (RO) Asia Trambaioli –. Il bando nasce dalla volontà di far sentire protagonisti non solo gli enti locali ma anche e soprattutto i cittadini di quelle comunità, dentro una rete che porta a conoscere, scoprire e condividere buone pratiche. Questa prima edizione è un punto di partenza che per dare ancora più forza a quelle ragazze e ragazzi che si rendono proattivi per la propria comunità“.

“Nell’immaginare il bando – racconta Dario Pezzoni, del Comitato Direttivo –, ci siamo lasciati ispirare anche da alcune tematiche attuali e specifiche, con cui i giovani si scontrano quotidianamente: evitare la fuga dal paese, avere possibilità di investire professionalmente su sé stessi e sulle proprie idee, immaginare concretamente proposte che tengono conto dell’ambiente in cui si vive. Senza la pretesa di esser esaustivi, abbiamo immaginato di iniziare con semplicità: “I giovani fanno e noi adulti abbiamo il compito di illuminare le loro azioni“.

Il bando sarà online sui siti dei Comuni aderenti e sul portale nazionale www.comunivirtuosi.org