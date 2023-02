Darfo Boario Terme: assemblea del Consorzio turistico

giovedì, 16 febbraio 2023

Darfo Boario Terme (Brescia) – Il Consorzio Thermae & Ski Valle Camonica si riunisce domani – venerdì 17 febbraio – in assemblea, un appuntamento che servirà anche a discutere le modifiche dello Statuto. I soci – oltre ad esprimere una loro valutazione – saranno chiamati ad altre importanti decisioni.

Il Consorzio è nato nel 2016 con 36 soggetti, tra enti pubblici, consorzi, associazioni e operatori turistici che hanno sottoscritto l’atto costitutivo. A distanza di anni serve uno slancio – come chiesto anche da alcuni operatori della città e della Valle Camonica – per rilanciare il turismo in una città che ha le Terme come fiore all’occhiello. L’attrattività di una città come Darfo Boario comprende anche iniziative per residenti e turisti e soprattutto parchi fruibili. E la loro chiusura – come è avvenuto a inizio 2023 con il Parco Luine – non è il miglior biglietto da visita.