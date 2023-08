Darfo Boario: stanziati più di 21 milioni per opere pubbliche

martedì, 8 agosto 2023

Darfo Boario Terme (Brescia) – In arrivo cantieri a Darfo Boario Terme: il piano dell’Amministrazione comunale per 21 milioni e 605mila euro di opere pubbliche entrerà nel vivo in autunno. Sono 25 i cantieri messi in campo, alcune opere sono in fase di realizzazione, mentre la maggior parte è stata appaltata nelle ultime settimane. Il sindaco Dario Colossi sottolinea: “Non senza fatica e dentro le mille complessità della pubblica amministrazione abbiamo messo in cantiere una serie di opere, grazie alla collaborazione dei dipendenti comunali che, insieme a noi, hanno sposato la causa per rendere questa città più moderna e funzionale. Siamo solo all’inizio e adesso arriva il momento del fare, ma il sogno prende forma”.

LE OPERE – Nel corso dell’anno sono stati effettuati interventi sull’acquedotto nelle frazioni di Gorzone e Fucine (450mila euro), manutenzione del Parco delle Terme di Boario (800mila euro) e realizzazione del Museo Franca Ghitti (40mila euro). Le altre opere in fase di realizzazione: centro per l’impiego e auditorium realizzato all’interno della ex Consolata (2 milioni di euro), parco inclusivo Corni Freschi a Boario (180 mila euro), nuova banchina a Capo di Lago (100 mila euro) e pavimentazione del centro storico (100 mila euro), serramenti della scuola di Pellalepre (90 mila euro), adeguamento della scuola primaria Ungaretti di Corna (1 milione di euro), impianto fotovoltaico alle piscine (830mila euro). Inoltre sono state appaltati i lavori per la nuova ala della biblioteca nell’ex Conventone, la riqualificazione delle piazze, Palazzo Zattini, il Liceo musicale, la palestra a Corna, l’efficientamento dell’Istituto Olivelli e della palestra, il parco giochi Molzelle e l’adeguamento della scuola primaria Ungaretti a Corna.