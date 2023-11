Darfo Boario: riconoscimento nazionale a Camunia Soccorso

sabato, 25 novembre 2023

Darfo Boario Terme (Brescia) – Un importante riconoscimento è stato consegnato oggi a Camunia Soccorso, l’associazione guidata da Raffaello Colombo con sede a Darfo Boario Terme (Brescia). In occasione dell’assemblea nazionale delle Reti Misericordie – che ha visto la presenza di tutti le associazioni, tra cui quelle della Valle Camonica riunite a Firenze – è stato tracciato un quadro sull’attività, sono stati elogiati i volontari che in occasione dell’alluvione in Toscana si sono messi a disposizione e lavorato per aiutare la popolazione locale.

Un momento particolarmente intenso è stata la consegna dei riconoscimenti da parte dal presidente nazionale, avvocato Alberto Corsinovi (a destra nella foto) e Camunia Soccorso di Darfo Boario Terme è stata premiata per la disponibilità, l’impegno e il lavoro svolto in Toscana durante l’alluvione d’inizio novembre. In poche ore i volontari di Camunia Soccorso raggiunsero le zone alluvionate portando un importante contributo nella fase di emergenza.