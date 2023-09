Darfo Boario: resta chiusa la strada tra Montecchio e la Sacca

mercoledì, 20 settembre 2023

Darfo Boario Terme (Brescia) – Il Comune di Darfo ha deciso per il mantenimento della chiusura totale della strada dei Fontanelli tra Montecchio e la Sacca. L’auspicio che la fase dei lavori di somma urgenza, necessari a mettere in sicurezza la strada secondaria che collega Darfo con Esine, 135.000 euro dei quali 100.000 da Regione Lombardia e 35.000 con fondi comunali, sarebbero stati sufficienti per riaprire la strada ai veicoli e alle persone, ma il confronto avuti in questi giorni con i tecnici, con i funzionari, la Polizia Locale, a seguito dei sopralluoghi e le norme che regolano la materia, è stata prorogata la chiusura.

E’ allo studio la fase due: i 370.000 euro messi a disposizione da Regione Lombardia sono disponibili . Il secondo intervento completerà le opere di protezione da un versante franoso estremamente insicuro e pericoloso dal quale si staccano, ancor oggi, massi che, rotolando lungo il versante, prendono una velocità e una forza cinetica tali che solo ulteriori ed importanti reti paramassi supportate da un vallo altrettanto adeguato a fondo valle possono fermare. “Siamo consapevoli dei disagi che proseguiranno per gli abitanti delle due frazioni che utilizzano quotidianamente quella strada, ma prima di tutto la sicurezza e l’incolumità delle persone. Le società di trasporto pubblico sono state contattate e adotteranno un percorso diverso senza far mancare il loro servizio. Presumibilmente la strada potrà essere riaperta entro la fine dell’anno”, commenta il sindaco di Darfo Boario, Dario Colossi.

Inoltre – per la ristrutturazione di due edifici in via Papa Giovanni a Montecchio, dopo aver chiuso la strada per la demolizione – inizia la fase di riqualifica che prevede il senso unico alternato dei veicoli, con brevi interruzioni di chiusura per consentire le manovre dei mezzi pesanti. Infine gli interventi di messa in sicurezza della frana di Cervera sono quasi terminati – 48.000 euro da Regione Lombardia e 16.000 dal Comune di Darfo Boario Terme – consentendo a più presto il passaggio dei mezzi.