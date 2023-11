Darfo Boario: prima bolletta di Acque Bresciane, intervento del sindaco

mercoledì, 8 novembre 2023

Darfo Boario (Brescia) – L’amministrazione Comunale di Darfo Boario Terme dal 1° dicembre 2022, a seguito della crisi idrica e della ricognizione da parte dei tecnici sulla rete acquedottistica, ha concesso il subentro nella gestione del sistema idrico della città al gestore unico del ciclo idrico della Provincia di Brescia Acque Bresciane individuato da ATO (Ambito Territoriale Ottimale).

Il sindaco di Darfo Boario Terme, Dario Colossi, spiega: “ Da quel momento, pertanto, non tanto la proprietà delle reti, che rimane in capo al Comune, ma il ciclo integrato di gestione ordinaria dell’acqua (captazione, potabilizzazione, distribuzione, raccolta, re-immissione), è stato affidato al gestore unico bresciano, che deve provvedere altresì alle manutenzioni ordinarie e straordinarie del sistema idrico, ma soprattutto alla pianificazione e realizzazione degli investimenti sulle reti acqua-fognature, ora resi possibili per legge grazie al trasferimento della gestione, già avviati nel corso del 2023 e a crescere nei prossimi anni, che consentiranno di modernizzare le reti idriche ed il sistema fognario della città, potendo contare su finanziamenti a fondo perduto e mutui a lungo termine che non i singoli comuni, ma solo il gestore unico possono ottenere sul tema acqua per il quale, evidentemente, è la dimensione che conta”.

I dati disponibili a giugno 2023 prosegue il sindaco di Darfo Boario: “evidenziano un totale di investimenti di Acque Bresciane sulle reti nella città pari ad euro 480.000, con altri investimenti programmati nel 2023/24 per ulteriori euro 368.000. E la previsione di investimenti a medio lungo termine per 11 milioni di euro nei prossimi anni principalmente nel settore depurazione, con risorse già in gran parte disponibili. La riqualifica della rete acquedottistica, inoltre, consentirà al Comune di Darfo (grazie al lavoro avviato dal neonato ufficio comunale dedicato all’energia ed all’ efficientamento) di progettare e posizionare 3 nuove centraline idroelettriche sugli acquedotti, consentendo di migliorare l’autonomia energetica della città”.

“In questi mesi gli amministratori, ma anche i funzionari ed i cittadini – aggiunge Colossi – hanno toccato con mano la professionalità di questa società e delle sue maestranze che, sin da subito, è intervenuta mettendo in sicurezza la città dalla crisi idrica con interventi determinanti sulle reti, proseguendo con attività di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla base delle priorità e attivando progetti specifici di adeguamento alle normative, quali: la mappatura con georeferenziazione delle reti, la modernizzazione delle vasche di captazione e di distribuzione, la pulizia di tutte le caditoie. In breve: una gestione professionale di un servizio essenziale per i cittadini”.

Acque Bresciane si occupa anche dei servizi di supporto ed informazione al cittadino. Provvede altresì alla stipula di contratti per nuovi allacci o cambio di utenza, così come della bollettazione e riscossione dei consumi idrici sia delle utenze domestiche sia di quelle non domestiche, seguendo, anche in questo caso, non proprie logiche, bensì la normativa e soprattutto gli stringenti dettami di Arera (Autorità di Regolazione per l’Energia i Rifiuti e l’Ambiente) che come per il gas ed i rifiuti, definisce, regola e aggiorna le tariffe annualmente sulla base di principi che tengono conto di tutti i fattori di costo modulandoli in funzione dei consumi, dei componenti dei nuclei famigliari, dei costi dell’energia, delle materie prime e degli incrementi statistici del costo della vita.

“Oggi, in previsione della prima bollettazione, come previsto dalle simulazioni, viene confermata la tariffa media per l’anno 2023 che, per l’uso domestico è pari a 0,95 euro per metro cubo di acqua (considerando un consumo medio di 184 metri cubi annui e 365 giorni), mentre per le utenze non domestiche la tariffa è pari a 1,29 EURO al metro cubo (considerando un consumo medio di 300 metri cubi annui e 365 giorni). L’elemento positivo che si rileva è che, nonostante i crescenti costi delle materie prime, dei servizi e della manodopera, nonché gli adeguamenti intervenuti nel corso dell’anno 2023, le tariffe simulate sono state confermate. Questi dati confortano gli amministratori una volta di più della scelta fatta che, oltre a mettere in sicurezza la città, ha riportato l’ente ad operare nel corretto quadro legislativo, dato inizio ad una gestione professionale del servizio idrico e sbloccato gli investimenti. A prezzi ancora bassissimi se si considera lo sforzo umano ed economico profuso per consegnare e depurare l’acqua”.

I funzionari di Acque Bresciane presenti allo sportello informativo presente in Comune saranno a disposizione per ogni chiarimento in merito a dubbi o ad eventuali errori che lo sforzo iniziale di migrazione della enorme mole di dati e delle letture effettuate, con altrettante difettosità di contatori di vecchia concezione, malfunzionanti o usurati, avranno in qualche caso causato. La prima bollettazione in questa fase riguarderà tutte le categorie di cittadini e imprese per poi, nel corso del 2024 diventare personalizzate e, in base ai consumi, effettuata con cadenza bimestrale, trimestrale, quadrimestrale o semestrale.

Red. At.