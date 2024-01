Darfo Boario: premiati nove Comuni ricicloni della Valle Camonica

giovedì, 25 gennaio 2024

Darfo Boario Terme (Brescia) – Premiati i Comuni ricicloni della Valle Camonica: Capo di Ponte, Cerveno, Gianico, Losine, Malegno, Niardo, Ono San Pietro, Ossimo e Paisco Loveno sono diventati Comuni Free. Nella sede di Valle Camonica si è svolta la cerimonia, alla presenza dei sindaci e degli amministratori dei nove Comuni, del presidente di Vallecamonica servizi Mauro Basioli, della presidente di Legambiente Lombardia Barbara Meggetto e Alessandro Ghioni, con la consegna dei riconoscimenti.

Ecoforum Economia Circolare 2023, organizzato da Legambiente, ha celebrato nel mese scorso la trentesima edizione del Dossier Comuni Ricicloni, evidenziando i successi nella Lombardia, dove 350 Comuni raggiungono o superano il 65% di Raccolta Differenziata e conferiscono meno di 75 kg/abitante/anno di rifiuto secco non riciclabile. Il focus di questa edizione si concentra sull’economia circolare degli imballaggi, mirando a prevenire i rifiuti plastici e a sfruttare le nuove opportunità delle bioplastiche. L’Ecoforum presenta una panoramica rassicurante sull’efficace sinergia tra politica e aziende riguardo alla gestione dei rifiuti, ma sottolinea anche criticità persistenti, con alcune regioni ancora riluttanti all’adozione completa dell’economia circolare. I dati del 2022, analizzati in questa edizione, evidenziano un aumento dei comuni ‘Rifiuti Free’ rispetto all’anno precedente. Comuni Ricicloni, al suo trentesimo anno di monitoraggio, valorizza le performance delle amministrazioni lombarde nella gestione dei rifiuti, promuovendo obiettivi ambiziosi stabiliti da Legambiente Lombardia. Il ‘podio’ del dossier, che conferisce il titolo di comune ‘Rifiuti Free‘, si basa appunto sul raggiungimento di una percentuale di Raccolta Differenziata pari o superiore al 65%, contemporaneamente a un rifiuto secco non riciclabile pari o inferiore a 75 kg/abitante/anno. Le province, con alcune eccezioni, dimostrano una crescente comprensione e impegno per raggiungere tali obiettivi.

La realtà camuna si distingue per l’etichetta green con un crescente numero di Comuni Ricicloni, tra cui Capo di Ponte, Cerveno, Gianico, Losine, Malegno, Niardo, Ono San Pietro, Ossimo e Paisco Loveno, diventati Comuni Free, contribuendo positivamente al panorama generale camuno. Il Gruppo Valle Camonica Servizi si è impegnata affinché tutti i Comuni della Valle Camonica possano raggiungere il 65%, sfruttando metodi di raccolta differenziata innovativi ed efficaci.

Oggi, la sfida è quella dell’economia circolare, che implica la pianificazione, l’evoluzione e il successo delle filiere capaci di dare nuova vita ai materiali di scarto. Con soddisfazione e orgoglio ieri sono stati premiati 9 Comuni, consapevoli che il merito di tali successi va innegabilmente ai cittadini e alle Amministrazioni. “Grazie ai nostri servizi siamo fieri di aver contribuito a questi risultati di eccellenza. Tuttavia, ci impegniamo a non abbassare mai la guardia e a continuare a migliorare costantemente. Il nostro impegno si estende a tutti i comuni del territorio camuno, con l’obiettivo di promuovere pratiche sostenibili e di contribuire a un futuro ancora più verde e responsabile”, sottolineano a Valle Camonica servizi.