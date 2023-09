Darfo Boario: nasce il progetto Valle dei Segni Wine Trail per tutti

giovedì, 14 settembre 2023

Darfo Boario (Brescia) – Sulla scorta dell’esperienza “Una Montagna per Tutti” vissuta dai ragazzi delle cooperative aderenti al Consorzio Sol.Co. Camunia – impegnati nell’arco di una settimana a percorrere il Cammino di Carlo Magno per valutarne l’effettiva accessibilità alle persone con disabilità – e a fronte del grande impatto comunicativo e sociale di questo progetto, numerose sono state le richieste di sostegno alle attività dei centri da parte di associazioni, imprese e privati, per favorire, attraverso la pratica sportiva, la cultura dell’accessibilità.

Da questi nuovi incontri, su stimolo specifico dell’associazione Asd P3rsonal e attraverso il coinvolgimento delle Cooperative locali – Arcobaleno s.c.s. Onlus, Azzurra s.c.s. Onlus, Il Cardo s.c.s. Onlus – nasce il nuovo progetto Valle dei Segni Wine Trail per tutti, che vede gli ospiti delle nostre strutture co-protagonisti della Valle dei Segni Wine Trail, assieme ad atleti e testimonial di eccezione.

Perseguendo la missione di coniugare la vocazione turistica del territorio alle esigenze di accessibilità di persone con difficoltà motorie, incentivando la cultura dell’inclusione, il progetto vuole “rendere normale la diversità” attraverso la presenza dei nostri atleti speciali al grande evento podistico che si volgerà in Valle Camonica dal 27 al 29 Ottobre, dimostrando così che l’inclusione si realizza solo tramite l’impegno di tutta la comunità nel coinvolgere chi ha meno opportunità di altri e che “i limiti esistono solo nell’anima di chi è a corto di

sogni”.

In particolare, saranno coinvolti alcuni utenti nella camminata non competitiva di 8 Km ed altri, precedentemente allenati e preparati, alla gara competitiva di 18 Km, con una partenza a loro dedicata.

Chiunque può sostenere la Valle dei Segni Wine Trail per tutti attraverso una libera donazione a Spazio Autismo Sol.Co. Camunia, finalizzata alla costituzione di un fondo per promuovere e dare continuità all’attività sportiva dei ragazzi delle cooperative sociali aderenti al Consorzio Sol.Co. Camunia.