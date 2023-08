Darfo Boario: la Provincia realizza la palestra dell’Olivelli Putelli

giovedì, 17 agosto 2023

Darfo Boario (Brescia) – La Provincia di Brescia si è aggiudicata 9,6 milioni di euro che verranno investiti nella costruzione di quattro nuove palestre scolastiche (Istituto Tartaglia di Brescia, Olivelli Putelli di Darfo, Pascal Mazzolari di Verolanuova e Pascal di Manerbio).

“I costi stimati per la realizzazione delle nuove palestre del Pascal Mazzolari di Verolanuova e dell’Olivelli-Putelli di Darfo – spiega il presidente della Provincia di Brescia, Emanuele Moraschini – ammontano a 2,2 milioni per la prima e a 2,1 milioni per la seconda. Dal PNRR abbiamo ricevuto finanziamenti per 2 milioni per palestra, per questo motivo si è reso necessario stipulare dei protocolli d’intesa con i Comuni di Verolanuova e di Darfo Boario Terme per coprire interamente i costi di realizzazione delle opere”.

I protocolli d’intesa prevedono che la Provincia si occupi, per entrambe le palestre, delle attività relative alla progettazione definitiva ed esecutiva, compresa la certificazione energetica e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché l’onere del recepimento di tutte le autorizzazioni necessarie nel rispetto del cronoprogramma stabilito dal PNRR. Il Comune di Verolanuova si impegna a compartecipare al finanziamento degli interventi per l’importo di 200mila euro, mentre il Comune di Darfo Boario Terme per 100mila euro.

“La sinergia con le Amministrazioni locali – dichiara il consigliere delegato all’Edilizia Scolastica, Filippo Ferrari – è fondamentale per ridurre i tempi di realizzazione delle opere, anche grazie alla messa disposizione delle risorse mancanti. Il PNRR ha riconosciuto alla Provincia di Brescia ingenti finanziamenti, ma talvolta non sono sufficienti per coprire tutti i costi. Grazie a questi protocolli d’intesa, per i quali ringrazio i sindaci Colossi e Dotti, siamo in grado di realizzare due palestre che sono fondamentali per coprire le necessità dell’utenza scolastica. Non dimentichiamo, inoltre, che le palestre scolastiche saranno a disposizione, in orario extrascolastico, anche delle associazioni sportive dei territori, spesso bisognose di spazi per lo svolgimento delle loro attività”.