Darfo Boario: in 500 alla serata di Assocamuna, i progetti 2024

domenica, 21 gennaio 2024

Darfo Boario Terme (Brescia) – Al Centro Congressi di Darfo Boario Terme, Assocamuna ha organizzato la sua “Cena evento di inizio anno“, evento che sostituisce il tradizionale appuntamento natalizio con cui l’associazione ha sempre concluso l’anno sociale. Una scelta precisa, voluta per accendere i riflettori sull’associazione fuori dal periodo festivo e concentrarsi sugli obiettivi futuri.

LE PRESENZE – Una grande serata dedicata al mondo imprenditoriale della Valle Camonica e per celebrare i nuovi traguardi che anche quest’anno Assocamuna ha raggiunto riuscendo a stupire tutti. Una cena di gala, in cui sono intervenute istituzioni, rappresentanti degli enti locali, della politica e dell’economia, insieme a stampa, ospiti dello spettacolo e una lista di partecipanti che ha sfiorato le 500 presenze.

Serata coordinata dal direttore generale Diego Zarneri che, insieme al presidente Giorgio Buzzi (patron di Trafilix Industries Spa), hanno presentato e condotto tutto l’evento. Appuntamento che ha avuto il doppio fine di riunire la base associativa e allo stesso tempo di raccogliere fondi destinati alla beneficenza per alcune importanti azioni di solidarietà.

Una sala gremita di imprenditori accolti dalle parole di Adriano Olivetti e da una coreografia basata sull’elemento “Terra”. L’anno precedente Assocamuna aveva scelto l’acqua per celebrare il Natale, mentre la scelta della terra per inaugurare il 2024 è ben sintetizzata dalle parole con cui il direttore Zarneri ha accolto gli ospiti: “In Valle Camonica, ogni storia di successo è intessuta con fili invisibili che si ancorano al suolo fertile delle nostre radici. La terra, simbolo di stabilità e crescita, riflette l’impegno degli imprenditori di Assocamuna nel costruire un futuro sostenibile e prospero per le nostre comunità”. E ha aggiunto: “Il futuro della Valle Camonica è pieno di straordinarie potenzialità, ma per realizzarle appieno abbiamo bisogno di lavorare come squadra. Insieme, possiamo portare l’innovazione e l’eccellenza a nuovi livelli, creando un ecosistema imprenditoriale che spicchi a livello nazionale e internazionale, diventando un modello per le Aree Interne. Assocamuna si è trasformata nel tempo, ha saputo rinnovarsi e ha ripreso il ruolo importante che le apparteneva come rappresentante delle migliori energie produttive camune. Assocamuna è tornata ad essere una forza attiva e propositiva su cui tutta la Valle può fare affidamento, attraverso l’Hub di innovazione Limes Farm, che da qualche anno è riconosciuto da tutti come il motore del cambiamento del nostro territorio.”

Sul palco una presenza istituzionale senza precedenti: ben tre assessori regionali, 5 consiglieri regionali, il presidente della Provincia, 2 consiglieri provinciali, il presidente della Comunità Montana di Valle Camonica con 2 assessori, il presidente della Comunità Montana del Sebino, onorevoli, eurodeputati, sindaci, assessori e consiglieri comunali, non solo dalla Valle Camonica.

E sono soprattutto rivolte a loro le parole del presidente Buzzi: “Siamo custodi di valori profondi, radicati nella tradizione e nell’etica del lavoro, che hanno plasmato le fondamenta delle nostre imprese per generazioni. Siamo donne e uomini che si confrontano quotidianamente con nuovi mercati, nuove tecnologie, nuovi saperi e con tutte le sfide che il delicato contesto economico ci impone. Affrontiamo queste sfide con i principi e l’ingegno che la nostra terra ci ha insegnato, fieri delle nostre radici, ma capaci di immaginare l’avvenire. Ma abbiamo bisogno della vicinanza delle istituzioni e di una classe politica preparata. La Valle Camonica ha bisogno di costruire la classe dirigente del futuro. Cari amministratori e cari politici, facciamolo insieme”

I PROGETTI – L’associazione, che conta due sedi operative, Cividate Camuno e Edolo, uno staff di 8 elementi, è cresciuta ancora in numero di associati raggiungendo oggi il traguardo delle 430 imprese, in iniziative (sono state più di 50 anche nel 2023), in servizi, diventando un partner imprescindibile per le imprese camune e ha consolidato il rapporto con le istituzioni per autorevolezza e progettualità.

Limes Farm, l’Hub di innovazione promosso da Assocamuna è oggi il protagonista assoluto del rilancio tecnologico e innovativo del territorio e si sta preparando a conquistare altri territori non solo nella nostra provincia (ben 3 repliche grazie ai fondi PNRR, in Val Sabbia e Val Brembana, arrivando addirittura in Calabria). Limes Farm è ormai una start-up considerata una best-practices da diversi progetti europei dedicati alle aree interne e montane. La notizia della serata è il Round di finanziamento che la start-up si appresta a fare nel 2024. Limes aprirà il suo capitale con una campagna di crowdfunding aperta a tutti. Obiettivo raccogliere 1.000.000 di euro in 6 mesi. Obiettivo ambizioso, ma passaggio imprescindibile per continuare a crescere e trasformare il prototipo in prodotto. Cambiare il futuro della Valle facendo impresa tutti insieme.

Un 2024 di iniziative e progetti per chi fa impresa oggi e per chi vorrà farla domani: con le scuole e le università, coltivando giovani talenti e startup, protagonisti della trasformazione digitale, nelle visite fuori dalla Valle per costruire nuovi legami, un viaggio continuo dentro le imprese tradizionali e innovative per conoscere e rappresentare la cultura imprenditoriale del territorio camuno.

PROGETTI – Tra le novità annunciate una nuova missione estera (dopo quella in Repubblica Ceca nel 2023) verso la Slovacchia, nuovi servizi legati al welfare aziendale, alla formazione e alla misurazione dell’impatto sociale delle imprese. Il nuovo servizio Call4Word che permette alle aziende di collaborare con i liberi professionisti del coworking attraverso una bacheca digitale, l’inedita collaborazione con il sistema confindustriale, ma anche la nuova edizione della Valle Camonica Digital Week che affronterà il tema della cybersicurezza, dell’etica dell’informazione digitale e dell’applicazione dell’intelligenza artificiale ei processi produttivi.

Tanta carne al fuoco per un 2024 che traghetterà l’associazione verso i suoi primi 30 anni. Anniversario per il quale si è già annunciato grandi celebrazioni (l’elemento scelto per l’anniversario, sarà il “fuoco” e la festa sarà ospitata nel comporto produttivo delle Forge). Gli ospiti hanno potuto degustare un menù a base di eccellenze camune e godere un allestimento a tema con piante e semi ad adornare le tavole. Serata accompagnata dal Quartetto D’Archi Euforia che poi si è esibito in numero comico-musicale.

BENEFICENZA – Al centro della scaletta la consegna dell’assegno di beneficenza al Fondo Ospedali Valle Camonica consegnato direttamente al nuovo direttore generale Corrado Scolari. A seguire la presentazione del progetto che vede “Fondazione Costruiamo il Futuro” e Assocamuna insieme per un anno di solidarietà di prossimità in aiuto delle piccole associazioni locali e il coinvolgimento degli ospiti per sostenere l’ultimazione del restauro della Via Crucis lignea di Cerveno.

Come ricordo della serata, a tutti i partecipanti è stato donato un portachiavi realizzato con un “mattoncino Lego” che, come hanno ricordato Zarneri e Buzzi, ben riassume il significato di stare insieme “Ogni persona, ognuno di noi, è come un mattoncino Lego unico, con i propri colori, forme e dimensioni. Ciascun mattoncino, da solo, può avere una forma e una funzione interessante, ma è quando iniziamo a unirli che qualcosa di veramente straordinario prende forma. Allo stesso modo, quando ci uniamo come individui per formare una squadra, diventiamo parte di un insieme più grande che va oltre la somma delle singole parti. I nostri talenti, le nostre esperienze e le nostre prospettive si intrecciano in modo armonioso, creando un tessuto forte e resistente: la nostra associazione.”