Darfo Boario, sindaco Colossi fa chiarezza su aumento tassa rifiuti

mercoledì, 7 giugno 2023

Darfo Boario Terme (Brescia) – La querelle sulla tassa rifiuti e i malumori degli ultimi giorni da parte dei cittadini, arriva il chiarimento da parte del primi cittadino, Dario Colossi. “La tassa – spiega il sindaco di Darfo Boario – non è aumentata oggi, come molti cittadini pensano, ma la tariffa è frutto del piano tariffario definita dall’amministrazione Mondini”. “Il piano tariffario della Tari (Pef) – prosegue Dario Colossi – è stato definito all’interno di una programmazione pluriennale approvata dall’amministrazione Mondini per gli anni 2022-23-24-25. Il pef pertanto non è più stabilito autonomamente dagli enti ma in base a regole estremamente rigide decise dall’autorità di regolazione dell’energia, dei rifiuti e dell’ambiente (Arera), come per acqua, energia elettrica e metano (badate bene), così articolate: annualità 2022 pari 1.791.015 euro; 2023 pari a 2.232.953 euro; 2024 pari a 2.398.940 euro e 2025 pari a 2.533.880 euro”.

“Quest’anno – aggiunge Colossi – le tariffe della Tari che scaturiscono di conseguenza, sono calcolate per coprire il pef di 2.232.953 e l’amministrazione comunale di Darfo non ha alcuna discrezionalità, inoltre si considera che le annualità 2020/2021/2022 hanno beneficiato di riduzioni straordinarie delle tariffe rispetto ai piani finanziari previsti grazie ai contributi ricevuti per fronteggiare la pandemia da Covid, quest’anno le tariffe tornano ai valori pre-Covid”.

Il sindaco ricorda che “la Tari è una cosiddetta partita di giro, ossia che nessuna somma incamerata rimane in nessun modo al comune per altri servizi se non per la totale copertura del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti effettuato dalla multiutility, quindi è evidente che la spesa complessiva del servizio dipende dalla tipologia di raccolta e smaltimento scelti” e conclude con un messaggio: “Sarà pertanto importante per la nostra amministrazione, alla scadenza del contratto di servizio previsto per il 2024, definire il miglior servizio al miglior prezzo”.

di C.P.