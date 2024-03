Darfo Boario, il Comune ha acquistato aree per realizzare un nuovo tratto di ciclopedonale

mercoledì, 13 marzo 2024

Darfo Boario Terme (Brescia) – Il Comune di Darfo Boario ha acquistato terreni per realizzare il nuovo tratto di ciclopedonale “Beton Camuna” in frazione Bessimo e completato il complesso iter per la variante ciclopedonale, che consentirà di realizzare un chilometro e 400 metri di percorso per pedoni e ciclisti sugli argini del fiume Oglio, da dopo il ponte della superstrada in zona Centro Commerciale Adamello collegandosi con via Leopardi nell’abitato di Rogno e consentendo di proseguire lungo la ciclovia del Sebino.

La cessione delle aree è avvenuta a titolo gratuito a favore del Comune. Prosegue il progetto di ciclopedonalizzazione della città per favorire le attività sportive degli atleti e la mobilità lenta per lavoratori e studenti.