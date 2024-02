Darfo Boario: i servizi della Casa di Comunità trasferiti in via Cercovi

venerdì, 9 febbraio 2024

Darfo Boario Terme (Brescia) – Variazione dei servizi della Casa di Comunità a Darfo Boario Terme. Asst della Vallecamonica ha annunciato, a partire da lunedì 12 febbraio, l’avvio dei lavori di ristrutturazione della Casa di Comunità di Darfo Boario. Conseguentemente verranno gradualmente effettuate le operazioni di trasloco delle attività dalla Palazzina di via Barbolini a quella adiacente di via Cercovi.

Fanno eccezione i seguenti servizi: Odontoiatrico, che verrà trasferito presso la Casa di Comunità di Breno; l’ambulatorio Odontoiatrico per Disabili-DAMA, che verrà trasferito presso il Servizio Odontoiatrico dell’Ospedale di Esine; la commissione Invalidi-Patenti, che sarà trasferita presso l’Ospedale di Esine; l’ambulatorio Tamponi e l’ambulatorio Oculistica, che verrà trasferito presso l’Ospedale di Esine.

Gli spostamenti avverranno in maniera graduale e si concluderanno entro la fine del mese di marzo; per tutti gli aggiornamenti si invitano i cittadini a consultare il sito www.asst-valcamonica.it o a contattare il Punto Unico di Accesso della Casa di Comunità al numero 0364.540214 o scrivere alla e-mail: pua@asst-valcamonica.it.

I lavori partiranno nel mese di marzo e si concluderanno entro l’estate 2025, permettendo una completa ristrutturazione della Casa di Comunità di Darfo Boario Terme, in grado di fornire Servizi sempre più moderni ed efficienti.