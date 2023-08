Darfo Boario: fondo di investimento acquista la Sias

sabato, 5 agosto 2023

Darfo Boari0 Terme (Brescia) – La Sias di Darfo Boario Terme (Brescia), fondata nel 1978 da Armando Furloni, leader nella progettazione, produzione e posa di sistemi di sicurezza per infrastrutture stradali ed aeroportuali, finisce sotto il controllo della holding Segno 14, di Adon Capital, fondo di investimento del private equity. Il capitale sociale della famiglia Furloni è pari al 33%, mentre il 67% è del fondo di investimento.

Sias si è sviluppata in questi 45 anni fino a diventare la principale realtà indipendente del comparto in Italia: l’azienda, che conta 200 addetti in totale, ha chiuso il 2022 con ricavi per 29,39 milioni di euro, +8,54% sul 2021, un ebitda di 8,868 mln (+99,1%) e un utile di 5,62 mln, con una crescita in tripla cifra (+121,5%).

Luca Furloni manterrà la carica di amministratore delegato, coordinando il consorzio di investitori internazionali e italiani di grande esperienza.