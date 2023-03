Darfo Boario, corsa contro il tempo per superare l’emergenza idrica

domenica, 12 marzo 2023

Darfo Boario Terme (Brescia) – L’emergenza idrica nelle frazioni di Darfo Boario Terme (Brescia) non è finita. Nella giornata di ieri – come da notizie del Comune – Acque Bresciane ha lavorato per garantire acqua alla frazione Gorzone con utilizzo di autobotti, recuperare portata alla presa Lanzoni in Val di Scalve e avviato la ricerca e riparazione delle perdite sull’acquedotto. Le risposte sono positive.

Nei prossimi giorni dovrebbe essere risolto il problema e l’acqua tonerà anche nelle frazioni alte di Sciano e Castello. Secondo l’Amministrazione comunale la scelta del partner tecnico di gestione del ciclo idrico integrato dell’acqua aiuterà a superare la fase di criticità.