Darfo Boario: aprono tre cantieri, senso unico in via Quarteroni

lunedì, 15 gennaio 2024

Darfo Boario Terme (Brescia) – Aprono tre cantieri a Darfo Boario Terme. Il primo per la riqualificazione di Palazzo Zattini con destinazione Scuola di Formazione Sanitaria, il secondo a Corna con ripresa del cantiere delle scuole medie Ungaretti per la loro messa in sicurezza, e all’ex Conventone con la realizzazione della nuova Biblioteca e aula studio.

Per i lavori di riqualificazione dell’ex Conventone di via Quarteroni saranno posizionate in via Quarteroni i ponteggi e le attrezzature necessarie per la realizzazione del cantiere con conseguente restringimento della carreggiata e installazione dell’area di cantiere nel parcheggio antistante e in piazza Petrarca verrà istituita la sosta regolamentata con disco orario della durata di mezz’ora da lunedì al sabato dalle 7 alle 20, domenica esclusa.

Inoltre verrà istituito il senso unico di marcia della via Quarteroni per tutta la durata del cantiere la cui durata è di circa un anno. Verranno individuati dal Comune nuovi parcheggi temporanei nel parcheggio del Conventone