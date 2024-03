Darfo Boario, aperto un nuovo presidio della Polizia locale

domenica, 3 marzo 2024

Darfo Boario Terme (Brescia) – Un nuovo presidio della Polizia locale è stato aperto a Boario. Alla presenza dei consiglieri comunali alla sicurezza di Darfo Boario Francesco Vezzoli e Nicola Bonadei è stato aperto in piazza Einaudi un presidio della Polizia locale.

La scelta è strategica perché dalla zona dell’autostazione (fermata bus e stazione ferroviaria) quotidianamente transitano centinaia di persone e in passato erano stati registrati anche episodi di violenza. Ora l’Amministrazione comunale di Darfo Boario punta sulla sicurezza e il nuovo presidio è un importante segnale per migliorare la sicurezza in città.

