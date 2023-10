Darfo Boario, 100 donne per Andos: serata benefica al centro congressi

sabato, 28 ottobre 2023

Darfo Boario Terme (Brescia) – Al centro congressi di Darfo Boario Terme “100 donne per Andos”, una serata a scopo benefico dedicata all’Associazione Donne operate al seno della Valle Camonica e Sebino. Un evento per sensibilizzare sulla malattia, che vedrà la partecipazione di cento donne musiciste.

Il concerto vedrà una rappresentanza interamente femminile dell’Unione delle bande musicali di Valle Camonica, con le voci soliste di Laura Maggioni, Sibilla Petenzi. A dirigere la particolare orchestra si alterneranno: Arianna Casarotti, Stefania Torri, Savina Zani e Annalisa Ziliani, con la partecipazione della scuola di ballo Star Dance di Villongo. Il concerto prenderà avvio alle 20:45.