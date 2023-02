venerdì, 24 febbraio 2023

Braone – Altri fondi in Valle Camonica per i danni dell’ondata di maltempo dell’estate 2022. Il Consiglio dei ministri ha stanziato un altro pacchetto di risorse finanziare per risanare i danni provocati dall’ondata di fango che alla fine di luglio ha devastato il territorio dei comuni di Braone, Ceto e Niardo. Il fondo assomma ad altri 28.200.000 euro destinati a ripristinare le vie di comunicazione e le infrastrutture civili distrutte dall’alluvione.