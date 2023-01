Dalle gare alla strada: speciale lezione all’Olivelli Putelli di Darfo

venerdì, 27 gennaio 2023

Darfo Boario Terme (Brescia) – Una speciale lezione di sicurezza stradale agli studenti delle scuole superiori neopatentati del Bresciano, con dimostrazioni teoriche e pratiche da parte di esperti dell’Automobil Club Italia di Brescia, della Provincia di Brescia e degli agenti della Polizia Stradale di Brescia e Darfo Boario Terme. Gli incontri si sono svolti all’istituto Leonardo di Brescia, ieri all’istituto Olivelli Putelli di Darfo Boario Terme (Brescia) e oggi al Perlasca di Vobarno (Brescia).

L’attività di educazione stradale è stata illustrata dalla Polizia Stradale di Darfo Boario, in particolare dall’ispettore Cristian Scalvinoni e dal sovrintendente Giacomo Salvetti, Davide Felicioli di Aci Brescia, e Graziano Guerini, medico ufficiale delle gare e promotore internazionale dei protocolli di sicurezza in gara.

Sono state presentate due situazioni: la prima con auto in gara, la seconda sulle strade. L’obiettivo: divulgare la sicurezza in strada in modo innovativo e capace di catturare l’attenzione degli studenti, partendo dalle gare organizzate da Aci Brescia: Rally 1000 Miglia e Trofeo Valle Camonica Malegno-Ossimo-Borno. Sono stati spiegati i comportamenti da tenere, i dispositivi e gli interventi di salvataggio.

Seguiti sono stati i diversi interventi, tra cui quello del medico Graziano Guerini, poi la parte pratica con la presenza di un’auto da rally, il pullman azzurro e controlli con etilometro.

Al termine sono state poste dagli studenti domande su come muoversi in sicurezza, in auto e in moto e ringraziato gli esperti per aver spiegato i comportamenti corretti da tenere in auto ed evitare rischi per se stessi e gli altri.