Dalla Provincia più di due milioni al Centro di sperimentazione di Laimburg

martedì, 14 novembre 2023

Laimburg (Bolzano) – Agricoltura e foreste, il Centro di sperimentazione di Laimburg ha ottenuto 2,3 milioni di euro a sostegno delle attività istituzionali e delle spese di gestione.

Il programma di attività del Centro di sperimentazione di Laimburg per il 2023 comprende 355 progetti di ricerca e attività che coprono l’intero spettro dell’agricoltura e della trasformazione alimentare dell’Alto Adige, dalla coltivazione al prodotto finito. Quest’anno il focus è sui sistemi di coltivazione sostenibili e resilienti (foto © Centro di Sperimentazione Laimburg).

Su proposta dell’assessore provinciale all’agricoltura, Arnold Schuler, la Giunta provinciale ha deciso di stanziare per il Centro di Sperimentazione Laimburg un importo di 790.000 euro per le spese correnti e 1.500.000 euro per le spese d’investimento. Le spese correnti comprendono le spese per il progetto “Agrobiologicals” e per il progetto “Genomica per il Miglioramento Genetico“. Le spese di investimento, invece, comprendono attrezzi, macchinari e attrezzature scientifiche, nonché investimenti in superficie e strutture per la sperimentazione.

“Alla luce delle crescenti sfide della frutticoltura, come le nuove malattie delle piante e i parassiti invasivi, la ricerca si trova ad affrontare il compito di sviluppare approcci innovativi ed ecologici alla protezione delle piante”, ha affermato l’assessore provinciale Schuler.

Presso il Centro di Sperimentazione Laimburg si studiano anche nuovi metodi di selezione per favorire lo sviluppo di varietà di mele e di uva più robuste. I principi di base dei meli e delle viti sono oggetto di ricerca per migliorarne la resistenza agli agenti patogeni e l’adattamento ai cambiamenti climatici. “Il nostro obiettivo nel finanziare queste iniziative di ricerca è quello di rendere la frutticoltura e la viticoltura più sostenibili e di aiutare gli agricoltori a garantire la redditività futura delle loro aziende”, ha sottolineato l’assessore.