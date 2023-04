Dalla Notte Bianca all’inverno, il programma eventi 2023 di Chiavenna

sabato, 29 aprile 2023

Chiavenna – Ricco il programma di eventi che l’Unione del Commercio e del Turismo, tramite la sua Associazione Mandamentale e Valchiavenna Shopping, propone nell’arco del 2023 a Chiavenna con il supporto di “Events & Festival” di Davide Nicolò Bergna, in collaborazione con il Comune e il Consorzio per la Promozione Turistica della Valchiavenna.

Obiettivo è «vivacizzare e rendere il centro storico ancora più attrattivo e accogliente agli occhi di un pubblico sempre più ampio – spiega Anna Del Curto, presidente dell’Associazione mandamentale dell’Unione -. Per ottenere questo risultato, importante è la condivisione e il sostegno attivo degli operatori cittadini e la collaborazione degli enti pubblici locali».

Si parte venerdì 9 giugno con l’undicesima edizione della “Notte Bianca Chiavenna”. Dopo il grandissimo successo registrato l’anno scorso, l’evento torna ad animare le piazze e le vie del centro storio con musica dal vivo, dj set e spettacoli di intrattenimento, insieme all’apertura serale delle attività commerciali. È previsto un programma molto ricco e diversificato nei tanti punti di intrattenimento divisi fra Pratogiano, le vie Dolzino e Bossi e le piazze Bertacchi, Crollalanza, Ploncher, Pestalozzi e Persenico, Santa Maria, Santa Rosalia. Eventi che uniscono le diverse zone della città lungo un ideale percorso che i partecipanti potranno seguire secondo il proprio gradimento.

Il giorno successivo, sabato 10 giugno, in via Dolzino, una gustosa novità nata dalla collaborazione con l’Istituto “Crotto Caurga”: da mezzogiorno alle 15, verrà allestita in pieno centro storico una tavolata per degustare gli gnocchetti di Chiavenna, tipico piatto della cucina valchiavennasca.

La proposta di Valchiavenna Shopping continua lungo tutti i fine settimana di luglio e agosto: un appuntamento fisso per cittadini e turisti.

Il programma prevede sabato 1 luglio “Chiavenna è Musica”, il classico appuntamento con la musica dal vivo nelle piazze e nelle vie del centro (in coincidenza con l’avvio dei saldi estivi) che si ripeterà venerdì 14 e 28 luglio, 18 e 25 agosto.

Ad arricchire il calendario arriva la novità di “Chiavenna è Comedy”: una rassegna di giovani comici emergenti provenienti da tutta Italia, coordinati dall’ormai affermato comico valchiavennasco Riccardo Balatti. Nelle serate di venerdì 7 luglio e venerdì 4 agosto si potrà assistere agli spettacoli dei 10 comici che si alterneranno nelle piazze cittadine.

«Riteniamo importante ogni anno ampliare e diversificare sempre di più le proposte per il calendario estivo degli eventi di Chiavenna e contemporaneamente confermare le manifestazioni ormai diventate appuntamenti fissi di grande richiamo» – dichiara Davide Bergna, titolare di “Events & Festival”.

Venerdì 21 luglio, torna l’appuntamento con “Aperitivo Gourmet”: un percorso di aperitivi speciali preparati dai bar di Chiavenna, in collaborazione con i migliori chef della zona, e musica dal vivo.

Momento magico e indimenticabile, il 10 agosto con la “Notte di San Lorenzo”: più di 2000 candele illumineranno il centro storico, creando un’atmosfera magica capace di incantare gli occhi dei visitatori. Ad arricchire la serata, i 5 spettacoli dei mangiatori di fuoco e la parata delle farfalle di luce, accompagnati da concerti di musica dal vivo (in acustico).

A concludere il grande calendario di eventi organizzati dai commercianti con “Events & Festival” saranno gli “Aperitivi d’autunno” che si terranno sabato 23 e sabato 30 settembre: il primo aperitivo verrà proposto in collaborazione con “Dire, Fare, Nebbiolo” (iniziativa inserita nel “Valtellina Wine Festival” organizzato dal Consorzio Tutela Vini di Valtellina), il secondo alla vigilia dell’atteso “Dì de la Brisaola” (evento realizzato dal Consorzio per la Promozione Turistica della Valchiavenna) in agenda domenica 1 ottobre.

Tante saranno anche le iniziative invernali, sotto la tradizionale cornice delle luminarie natalizie. Il calendario eventi di dicembre sta prendendo forma: non mancheranno le novità per concludere in bellezza l’anno turistico della Città di Chiavenna.