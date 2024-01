Dalegno&Dragons: successo del gioco ambientato in una Valle Camonica Fantasy

giovedì, 4 gennaio 2024

Ponte di Legno (Brescia) – La Gilda del Gioco di Ruolo APS è un’associazione non profit nata nel settembre 2023 a Ponte di Legno con lo scopo di promuovere e diffondere l’attività ludica da tavolo e organizzare eventi dedicati al mondo fantasy, fantascientifico e dei fumetti.

Il Gioco di Ruolo è un gioco da tavolo nel quale i giocatori si immedesimano in personaggi immaginari che si muovono e interagiscono tra loro all’interno di un’ambientazione descritta da un narratore. Il Gioco di ruolo, oltre a essere un’attività ludica, offre dei risvolti positivi sullo sviluppo personale, sociale, emotivo e comunicativo, fornendo ai partecipanti fiducia in se stessi e maggiore consapevolezza della propria personalità.

Organizzare e descrivere le azioni del proprio personaggio, discuterne le idee impersonando un ruolo, lavorare in gruppo per risolvere gli enigmi e le difficoltà, adeguare il comportamento a quello degli altri membri del gruppo, sviluppano nel giocatore la capacità di gestire sia i propri sentimenti che il proprio comportamento, favorendo l’acquisizione di una prospettiva empatica attraverso la possibilità di giocatori di immedesimarsi in altri punti di vista.

Nella stagione invernale 2023/24 la Gilda del Gioco di Ruolo, in collaborazione con la Società Storica e Antropologica di Valle Camonica, la Biblioteca civica e la Pro loco di Ponte di Legno ha organizzato delle serate ludoteca, dove è possibile anche per i neofiti avvicinarsi a questo gioco, e partecipare alla Dalegno&Dragons.

“Dalegno” è uno dei più antichi toponimi della vallata e indicava la parte più settentrionale del territorio dove oggi si trovano i comuni di Temù e Ponte di Legno. Dalegno&Dragons è un’avventura basata sul sistema di gioco Dungeons&Dragons ambientata in una Valle Camonica Fantasy: l’avventura di quest’anno si è ispirata ai fatti storici avvenuti in Valle Camonica nell’inverno del 1427, quando le truppe della Repubblica di Venezia conquistarono la vallata sconfiggendo quelle del Ducato di Milano. Il luogo degli avvenimenti narrati è il distretto di Edolo, con la rocca di Mu, fortificazione strategica che era controllata dalla nobile famiglia camuna Federici, alleata dei milanesi.

Fabio Faiferri, presidente della Gilda del Gioco di Ruolo: “Dalegno&Dragons è stato un grande successo che conferma quanto già ottenuto nelle edizioni precedenti. Con la Dalegno & Dragons la storia della Valle Camonica incontra il gioco di ruolo e parla a un pubblico più ampio e meno interessato alle conferenze. Siamo orgogliosi di portare avanti questo progetto insieme alla pro loco di Ponte di legno, alla biblioteca e alla Società Storica e Antropologica di Valle Camonica. Ora guardiamo fiduciosi a questa estate pensando a migliorare ancora di più questa proposta che unisce cultura e divertimento, cercando di coinvolgere sempre più le forze presenti sul territorio interessate alla promozione del gioco il ruolo”.

Per il prossimo incontro, in programma questa sera – 4 gennaio – a Ponte di Legno, è possibile iscriversi QUI