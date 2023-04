Daldoss e Duchi, due nuovi ambassador nel team sportivo del Garda Trentino

venerdì, 21 aprile 2023

Riva del Garda – Conosciuto come “palestra a cielo aperto”, il Garda Trentino gode per sua natura di un territorio estremamente diversificato che permette la pratica di varie discipline sportive: dall’arrampicata sulle pareti rocciose agli sport d’acqua praticati nei laghi dell’ambito fino alla bicicletta sui trail del territorio e molto altro ancora. Foto di Dennis Pasini / Vitesse.

Per tale motivo, nel corso negli anni Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. ha creato un suo roster di ambassador sportivi che non solo potessero trovare nel Garda Trentino il campo di preparazione ideale in vista degli appuntamenti agonistici della stagione, ma anche generare visibilità e opportunità di comunicazione per il territorio stesso sui mercati turistici internazionali, attraverso i loro canali e con l’attivazione di progetti promozionali comuni.

Presso il Circolo Vela Torbole, è stata presentata la squadra dei testimonial di alcune delle discipline outdoor più amate e praticate nel territorio. Sono intervenuti: Chiara Benini Floriani per la vela, Stefano Ghisolfi per l’arrampicata sportiva, Bruno Martini per il windsurf e le due new entry Nicola Duchi per il triathlon e Sara Daldoss per la canoa, oltre al Sindaco del Comune di Nago-Torbole Gianni Morandi, al Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Silvio Rigatti, la Presidente del CONI Provinciale Trentino Paola Mora, all’Assessore Sport e Turismo del Comune di Arco Dario Ioppi, all’Assessore al Turismo e allo Sport del Comune di Ledro Luca Zendri, al Consigliere comunale di Nago-Torbole Francesco Mandelli, al Vicepresidente della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana Ernesto Scarperi, al Consigliere delegato per l’outdoor di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Daniele Zucchelli, al Presidente del Circolo Vela Torbole Mauro Versini e al Vicepresidente del Circolo Surf Torbole Giovanni Nogler. Assenti per motivi agonistici Ruggero Tita, Nicolò Renna ed Eleonora Farina, i quali hanno mandato il loro saluto tramite videomessaggio.

Il Garda Trentino ha dato i natali a diversi giovani campioni affermatisi a livello nazionale e internazionale. Ne sono un esempio Ruggero Tita, campione Olimpico a Tokyo 2020 nella categoria Nacra 17, e Chiara Benini Floriani che lo scorso luglio ha conquistato il suo primo argento a livello assoluto ai Giochi del Mediterraneo nella classe olimpica ILCA 6, entrambi ambassador vela.

Per il windsurf, il Garda Trentino ha riconfermato come testimonial Nicolò Renna, che lo scorso luglio è diventato Campione ai Giochi del Mediterraneo nella classe iQFoil, e Bruno Martini, il quale l’anno scorso ha conquistato la sua prima tappa di Coppa del Mondo (PWA), un obiettivo che tenterà di replicare anche quest’anno, in particolare in occasione della tappa che si svolgerà a Torbole dal 10 al 14 maggio.

Per quanto riguarda l’arrampicata, Stefano Ghisolfi, il più forte climber italiano, mantiene il suo ruolo di Climbing Ambassador, dopo aver lasciato diversi anni fa la città di Torino per scoprire il paradiso verticale del Garda Trentino, stabilendosi definitivamente ad Arco. Dopo aver liberato nel 2021 ben due vie nella falesia di Arco (“Erebor”, gradata 9b/+, e “The Lonely Mountain”, gradata 9b), lo scorso febbraio ha conquistato un altro prestigioso traguardo liberando Excalibur, gradata 9b+ a Drena, che a oggi è considerata la parete più impervia in Italia.

La bicicletta, uno dei capisaldi del Garda Trentino, conferma come ambassador Eleonora Farina, campionessa europea e italiana di downhill nel 2017, e che ha concluso lo scorso anno con tre terzi posti e la quinta posizione in classifica generale.

Infine, presentate le due new entry del team: Nicola Duchi per il triathlon e Sara Daldoss per la canoa, due discipline che stanno prendendo sempre più spazio nella scena locale, così come nel panorama nazionale. Duchi, appassionato di vela prima e di ciclismo poi, ha approcciato nel 2019 al triathlon, disciplina nella quale ha ottenuto ottimi risultati tra i quali un primo posto al Campionato Italiano e all’Ironman 70.3 in Sardegna nel 2021, e un secondo posto alla gara di “casa” con la triathlon Ledro Triathlon Sprint Race lo scorso luglio.

La canoista Daldoss, ledrense di nascita, ha iniziato invece a praticare l’attività fin dalla giovane età proprio nelle acque di casa. L’anno scorso, nel 2022, con l’entrata nel Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre ha conquistato bene 12 titoli italiani, piazzandosi inoltre seconda e terza ai Campionati Europei U23, confermando lo stesso risultato anche ai Campionati del Mondo U23.

Silvio Rigatti (Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A.): “Diversi anni fa abbiamo creato la nostra squadra di ambassador per far conoscere al mondo le potenzialità che il Garda Trentino ha, e per dimostrare come sia un territorio vocato allo sport. È soprattutto grazie ai social media che i testimonial condividono ciò che succede, anche nel nostro territorio: per questo chiedo a loro, soprattutto per coloro che praticano sport d’acqua, di utilizzarli anche per mostrare come il nostro lago goda ancora di buona salute, nonostante i problemi ambientali presenti nel mondo“.

Paola Mora (Presidente CONI Provinciale Trento): “Nelle ultime settimane, le occasioni per incontrarsi non sono mancate ma oggi è una situazione particolare perchè si sono riunite le eccellenze dello sport, ovvero coloro che sono riusciti ad avere la giusta motivazione per raggiungere questi livelli. Essere ambassador sportivo di un territorio vuol dire credere nel territorio stesso e comunicarlo all’esterno, senza dimenticare che lo sport in sè porta a due importanti azioni: l’indotto economico per la destinazione e il bilancio sociale per la comunità“.

Stefano Ghisolfi (Ambassador Arrampicata): “Quando vivevo ancora in Piemonte, nel 2015 liberai Lapsus, il mio primo 9B, mentre poco tempo fa ho liberato a Drena Excalibur, gradata 9B+: questo sembra segnare in qualche modo anche il mio passaggio da Torino ad Arco. Un valore che ho capito trasferendomi qui è quanto influisca la qualità della vita sull’impresa sportiva, sulla qualità degli allenamenti: le mie prestazioni ora infatti sono contornate da altro, dalla bellezza, che non riguarda solo lo sport”.

Bruno Martini (Ambassador Windsurf): “Nel giro di qualche anno c’è stata una grande innovazione del foil che ora non riguarda più il futuro ma si tratta del presente. Siamo ancora in pochi ancora in questa disciplina, che dà grande spettacolo qui sul lago, e perciò siamo una vetrina importante per le aziende e i circoli che rappresentiamo. Quando vado all’estero, molti atleti mi invidiano per il territorio in cui vivo, che è sempre stato riconosciuto come una destinazione unica”.

Chiara Benini Floriani (Ambassador Vela): “Questo è il terzo anno consecutivo come ambassador vela ed è un onore portare il nome del mio territorio in giro per il mondo. Sono molto fortunata a vivere qui perchè è un territorio unico per allenarsi: molti atleti che vengono da lontano, come Stati Uniti o Canada, quando si si recano in Europa, tra una regata e l’altra vengono proprio qui tra le onde del Garda“.

Sara Daldoss (Ambassador Canoa): “Per anni ho fatto sci di fondo ma a 13 anni, dalla neve sono passata all’acqua con la canoa, complice anche la mia poca sofferenza nei confronti del freddo! Adesso mi alleno sia sul lago di Garda che su quello di Ledro, oltre che a Padova, ma quando sono fuori casa non vedo l’ora di tornare nel mio territorio per allenarmi: il lago di Ledro è davvero uno dei campi di gara e allenamento più belli al mondo”.

Nicola Duchi (Ambassador Triathlon): “Sono molto contento di essere stato scelto come ambassador del territorio e di rappresentare per la prima volta questa disciplina per questo territorio. Il Garda Trentino offre tantissimo per questo sport, grazie ai laghi presenti e ai percorsi ideali sia per la bici che per la corsa, ideali per allenarmi in vista dei prossimi appuntamenti agonistici, tra i quali la gara di casa a luglio con Ledro Triathlon Sprint Race”.