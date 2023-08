Dal Trentino alla Calabria in bici per Airc: l’impresa di Domenico Aquilano

domenica, 6 agosto 2023

Canale di Pergine (Trento) – Dal Trentino alla Calabria in bicicletta per Airc. Domenico Aquilano, 51 anni, residente a Canale di Pergine, sportivo, ha deciso di compiere una impresa a dir poco dell’eccezionale. Infatti, visto che nel suo tempo libero ama fare sport e in particolare andare in bici, ha deciso di attraversare l’Italia con questo mezzo, dal Trentino, terra che lo ha adottato, alla Calabria, terra dove è nato.

E’ partito il 28 luglio scorso, con il supporto prezioso della moglie Roberta, e ora Domenico Mimmo Aquilano ha raggiunto la Calabria.

“Un progetto cosi ambizioso però, trova maggior senso se non viene realizzato solo per se stessi, – ha confidato Aquilano – quindi ho pensato di legarlo ad una causa nobile e molto importante. Ho scelto di abbinare alla mia impresa sportiva anche un’impresa solidale aprendo una raccolta fondi a sostegno della Fondazione Airc per la ricerca sul cancro. Ogni donazione, piccola o grande che sia darà continuità al lavoro degli oltre 6.000 ricercatori che ogni giorno perseguono con passione l’obiettivo di rendere il cancro sempre più curabile: persone dotate di grande talento e intelligenza, impegnate a trovare sempre più risposte sulle varie forme tumorali, per comunicarle quanto prima a coloro che negli ospedali curano i malati, dando così loro sempre nuove speranze e soluzioni”.

Così ha riproposto più volte il suo slogan: “Contro il cancro, io ci sto!”.

“Per raggiungere il mio obiettivo ho bisogno dell’aiuto di tutti voi! Fate il tifo per me con una donazione all’Airc! Le donazioni sono deducibili. Per informazioni visita la sezione FAQ Donatori | Rete del Dono. Si può donare anche in modo anonimo, sarà sufficiente inserire “Anonimo” al posto del nome. Grazie di cuore a chiunque supporterà questa iniziativa”, conclude Aquilano.