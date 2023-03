Dal Trentino a Roma: la famiglia al centro di 150 Comuni italiani

mercoledì, 29 marzo 2023

Roma – “Se cresce la famiglia, cresce il territorio, il welfare, la coesione sociale e l’economia – ha dichiarato in apertura il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, al convegno che si è tenuto presso la Pontificia Università di Roma -. Questo è uno dei principi cardini che dalle origini accompagna le politiche di benessere familiari, nate in Trentino nel 2011, e diffusesi in pochi anni su tutto il territorio nazionale grazie alla costituzione nel 2017 del Network nazionale dei Comuni amici della famiglia. Ad oggi hanno aderito complessivamente in Italia 125 amministrazioni comunali e possiamo affermare che oltre 4 milioni di persone nel nostro Paese vive in comuni certificati o aderenti al Network. A distanza di anni, un dato, tra tutti, emerge con forza – ha proseguito – e cioè che i comuni italiani in possesso della certificazione “family” acquisiscono maggior attrattività turistico-economica, rispetto ad altri, in quanto hanno maturato al loro interno azioni, iniziative e progettualità tese alla crescita della comunità e al suo benessere. I punti di forza di questa rete sono: l’adozione di una metodologia semplice e pragmatica; l’essere orientati al “fare”, al “risultato” e alla “valutazione” superando le correnti ideologiche sociali e culturali. Centro nevralgico del Network è la rete di scambio e confronto di esperienze e di buone pratiche tra le amministrazioni comunali e le organizzazioni private che, unite, hanno sposato questa metodologia di lavoro nell’atto di adesione alla rete. Una metodologia che intende generare politiche familiari partendo dal dialogo tra elementi unitivi e non divisivi “.

Da 17 anni il Trentino è terra “amica della famiglia” con politiche attive a sostegno della natalità, del benessere familiare e dei giovani. In Trentino oltre il 90% della popolazione vive in comuni certificati “family” e nel 2017 il marchio è stato esportato in Italia ed è nato il Network nazionale dei Comuni amici della famiglia. I comuni italiani certificati “family” sono oltre 150 distribuiti in 11 regioni: una tappa importante che oggi è stata celebrata a Roma in un convegno ricco di testimonianze. Moderato da Ilaria Vigorelli, docente alla Pontificia Università, si è aperto con il saluto del ministro della famiglia, natalità e pari opportunità Eugenia Maria Roccella: “La strategia del governo a sostegno della famiglia, e dunque a favore della natalità contro la crisi demografica, non si limita al solo piano normativo. Per noi si tratta di una priorità assoluta, come abbiamo già dimostrato in questi primi mesi di attività. Intendiamo dunque stimolare un clima culturale diverso da quello degli ultimi anni, nei quali la famiglia in Italia è stata troppo spesso maltrattata. E vogliamo promuovere una sfida comune perché questa sfida riguarda tutti: istituzioni nazionali, enti locali, imprese, parti sociali, volontariato. Il nostro obiettivo è costruire un welfare di prossimità, con spirito pienamente sussidiario, che non si limiti agli aspetti economici ma aiuti le famiglie in termini di servizi. In questo senso è fondamentale mettere a sistema le tante buone pratiche che ci sono nei nostri territori e rispetto alle quali il territorio trentino vanta esempi di eccellenza. Iniziative come quella della rete dei Comuni Amici della Famiglia sono dunque di grande aiuto per una scommessa che dobbiamo vincere insieme”.

L’evento è stato salutato anche da Luis Navarro, Rettore della Pontificia Università della Santa Croce: “Come Università della Santa Croce siamo contenti di ospitare questa importante iniziativa di networking che mette al centro la famiglia. Tutti siamo consapevoli che essa vada valorizzata quale luogo dell’incontro, della condivisione e della crescita sociale. Tra l’altro, come ha spesso ripetuto Papa Francesco, la famiglia rappresenta anche la migliore eredità che possiamo lasciare alle generazioni future”.

“Tra i tratti distintivi del Network– ha esordito Alfredo Caltabiano Presidente dell’Associazione Nazionale Famiglie Numerose – va evidenziato il ruolo dell’associazionismo familiare, che ha fatto da “lievito” al processo di diffusione su tutto il territorio nazionale. Così come il principio di sussidiarietà orizzontale, che vede le famiglie protagoniste, e che vengono considerate non come problema, bensì come risorsa, per il raggiungimento di un benessere famigliare generale. Perché se stanno bene le famiglie, sta bene anche la nostra società!“.

“Essere “family friendly” significa essere attenti alle necessità dei più deboli, a partire dai bambini – ha spiegato Regina Maroncelli Presidente della Confederazione europea delle famiglie numerose –. Riguarda tutte le sfere di interesse di una amministrazione e richiede un nuovo sguardo organico e olistico a ogni aspetto della vita di una città. Da questo principio sono stati contagiati 125 comuni italiani e stiamo contagiando l’Europa: hanno aderito al Network città da Portogallo, Grecia, Lettonia, Croazia, Ungheria, Polonia, Romania, Spagna e Italia. Ma non ci basta: adesso vogliamo contagiare anche le imprese, che con tanti Comuni condividono i contraccolpi negativi della denatalità, non trovano lavoratori e se li vedono scappare in cerca di lidi migliori. Imprese e Comuni sono chiamati ad una alleanza per dare ai loro cittadini e ai loro lavoratori gli spazi, i tempi, i luoghi per potere vivere pienamente i propri progetti di vita”.

Sua Eccellenza Lauro Tisi Vescovo Arcidiocesi di Trento: “L’elemento qualificante che caratterizza l’esperienza dei “Comuni amici della famiglia” è l’aver individuato come la famiglia non è mai un costo o un problema ma è risorsa, potenzialità, forza. I requisiti per farne parte non sono prevalentemente di natura economica, ma vanno a innescare creatività politica e sociale nell’attivare sinergie, processi e buone prassi che trasformano la famiglia in volano di sviluppo e opportunità. La rete dei “Comuni amici della famiglia” è la testimonianza della forza e dell’innovazione che scaturisce dal dialogo, dal confronto e dalla messa in rete delle esperienze virtuose di ciascuno”.

Ha preso poi la parola Sua Eminenza Matteo Maria Zuppi Presidente Conferenza Episcopale Italiana: “La famiglia non è un problema o un retaggio del passato, ma il pilastro della società, garanzia di prosperità e di futuro: senza di essa le crisi economiche e le varie pandemie sarebbero state ancora più tragiche. Per questo occorre mettere in atto politiche attive che favoriscano la natalità e sostengano la famiglia, ricostruendo quella fiducia nel domani che sembra venuta meno negli anni”.

Sui punti di forza del processo “Comune amico della famiglia” è intervenuto il dirigente generale dell’Agenzia per la coesione sociale della Provincia autonoma di Trento Luciano Malfer: “I comuni vocati alle politiche per la famiglia sono un modello di eccellenza nazionale e sono oltre 150 in tutta Italia, distribuiti in 11 regioni. Tutti insieme – ha proseguito – hanno sviluppato oltre 3.000 azioni concrete a sostegno delle famiglie e della natalità e senza costi aggiuntivi per il bilancio delle amministrazioni comunali. Il segreto? lo si trova nell’applicare il metodo giusto per ciascuna realtà territoriale e per rispondere ai peculiari bisogni delle comunità. Serve un nuovo approccio alla famiglia che è risorsa e non costo e una rete che permetta di scambiarsi le buone pratiche, come il nostro Network, imparando a ripensare gradualmente l’uso delle risorse in modo family oriented. Una strategia vincente che porta vantaggi a cittadini e ad amministratori locali, benessere per le famiglie, coesione nella comunità, senso di responsabilità collettivo, fiducia nelle istituzioni e attrattività turistico-economica dei comuni”.

Il valore sociale ed economico del processo “Comune amico della famiglia” è stato al centro dell’intervento di Vera e Stefano Zamagni professori alla John Hopkins University. “Duplice la mira del nostro intervento. Per un verso, mostrare che il progetto “Comuni amici della famiglia” costituisce un esempio ben riuscito di sussidiarietà circolare, ossia di quel modello di ordine sociale verso il quale tutto il nostro paese dovrebbe andare, se veramente vuole muovere passi decisi verso la dimensione deliberativa. Per l’altro verso, il progetto in questione fa giustizia del modo in cui l’Italia ha finora trattato la famiglia, come istituzione basilare del nostro ordinamento costituzionale. Il nostro intervento si focalizza su due aree specifiche di auspicabili policies: quella del welfare familiare e quella dell’armonizzazione dei tempi di lavoro e dei tempi di vita familiare. E’ indispensabile dimostrare che uscire dalla logica della filantropia assistenzialistica e del neo-taylorismo di ritorno avvantaggia anche il mondo delle imprese, purché queste siano guidate da manager capaci di innovazione”.

La voce dei Comuni italiani apripista alle politiche familiari nazionali

Il congresso, nella sua seconda sessione, ha dato la parola ai comuni che, per primi, in ciascuna delle 11 regioni italiane coinvolte, hanno creduto nel valore dei percorsi a sostegno delle famiglie e hanno ottenuto la certificazione di “Comune amico della famiglia”. Le undici testimonianze hanno arricchito gli interventi delle istituzioni portando con tanta passione esempi di azioni realizzate, di traguardi raggiunti, di emozioni e progetti per il futuro.

La prima sessione del congresso tenutosi oggi a Roma, dal titolo “I Comuni amici della famiglia”, si è conclusa con gli interventi accademici dei professori universitari Vera e Stefano Zamagni. A seguire una carrellata dei primi “Comuni amici della famiglia” di ciascuna delle 11 regioni italiane aderenti al Network nazionale dei Comuni amici della famiglia: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino, Umbria, Veneto.

Alessandro Santoni sindaco del Comune di San Benedetto Val di Sambro ha dichiarato: “La promozione della famiglia, come soggetto sociale di primario interesse pubblico per la rilevanza delle funzioni sociali che essa svolge, deve essere un obiettivo per qualsiasi istituzione. Gli obiettivi sono quelli di attivare un cambiamento culturale mediante una diversa concezione del welfare familiare ed adottare politiche di benessere familiare lungimiranti, anche mediante la collaborazione con enti quali l’Agenzia per la coesione sociale di Trento“.

“Il Comune di Romans d’Isonzo – ha detto il suo sindaco Michele Calligaris – con i suoi 3620 abitanti, si colloca nel Friuli orientale, a dieci chilometri da Gorizia e dal confine sloveno. E’ il primo Comune della Regione Friuli Venezia Giulia ad aver aderito al Network dei Comuni Amici della Famiglia e ad aver ricevuto la certificazione. Un percorso partito dalla consapevolezza che molte azioni e servizi, già attuati a livello locale, erano in linea con gli obiettivi del Network e, poi, proseguito nell’ulteriore convinzione di poterli mettere a rete e valorizzarli attraverso il confronto con le esperienze di Enti più strutturati o aderenti da più tempo“.

Stefano Sirleto, presidente dell’Associazione Family e coordinatore del Network Family per la provincia di Bergamo: “L’obiettivo del nostro Network – ha esordito – in accordo con la Comunità Montana della Valle Seriana è di creare il Distretto Family di tutti i 38 comuni del territorio. Abbiamo iniziato il percorso nel 2017, certificando Family i primi 5 comuni (Cerete, Rovetta, Onore, Songavazzo, Fino del Monte) e, dopo qualche anno di lavoro, nonostante la pandemia, il progetto ha iniziato a “contagiare” altri comuni. Nel 2022 si è certificato Family Clusone il comune più grande dell’Alta Valle e in aprile 2023 è già prevista la certificazione di altri 5 comuni. Nel frattempo altri comuni si sono iscritti al Network e ad oggi su 38 ce ne sono ben 23 iscritti al Network e di questi entro aprile 11 saranno certificati Family”.

“Sono orgoglioso del fatto che Ascoli Piceno sia il primo Comune delle Marche certificato “Family in Italia” – ha commentato Marco Fioravanti sindaco del Comune di Ascoli Piceno – In un periodo complicato, siamo convinti che sia fondamentale dare sempre maggior sostegno alle famiglie, che si trovano ad affrontare problemi e criticità di vario genere. Come Amministrazione comunale siamo l’ente più prossimo ai bisogni delle persone e, pertanto, dobbiamo essere in grado di dar loro risposte tempestive e concrete: questo è uno dei leitmotiv della nostra azione amministrativa”.

“Il nostro comune ha ottenuto la certificazione nel luglio 2021 e, come primo comune piemontese, siamo molto orgogliosi del fatto che anche la nostra Regione stia intraprendendo questo percorso – ha detto Carlo Vietti sindaco del Comune di Druento, accompagnato dall’assessore alle Politiche sociali e istruzione Alessandra De Grandis. E ha proseguito: “Da quando abbiamo iniziato ad orientare le nostre politiche in favore del benessere familiare e ottenuto molti risultati in termini di attivazione della cittadinanza, di attrattività del territorio e collaborazione con altre municipalità, il nostro impegno continua certi che investire nel benessere delle famiglie sia una scelta lungimirante per il futuro della nostra comunità”.

Mario Conoci sindaco del Comune di Alghero ha commentato: “E’ con orgoglio e grande senso di responsabilità che rappresento oggi il Comune di Alghero in prima fila sin dalle origini del progetto. Prima municipalità a ricevere la certificazione “Comune amico della famiglia” al di fuori del Trentino, Alghero è socio fondatore del Network e ne ospita la sede nazionale. E’ uno dei comuni pilota del Network europeo, capofila in Sardegna con l’incarico della Regione di accompagnare i Comuni sardi alla certificazione“.

“Sono felice che il mio Comune nel 2019 ha aderito all’accordo volontario di area per favorire lo sviluppo e la promozione del Network Nazionale Comuni Amici della Famiglia – ha dichiarato Angelo Longo sindaco del Comune di Regalbuto. E ha proseguito: “Oggi ancor più di prima bisogna mettere al centro di tutto la Famiglia. La famiglia come valore fondante per combattere una società sempre più lontana da valori come la generosità e l’amore. Certi che la strada intrapresa è quella giusta, puntiamo ad attuare alcuni obiettivi non ancora raggiunti e ad arricchire ulteriormente il piano in materia di politiche familiari. Dobbiamo infine fortemente sostenere e valorizzare le nostre famiglie con azioni sempre più concrete”.

Jacopo Maria Ferri Sindaco del Comune di Pontremoli ha commentato: “Da sempre la famiglia è al centro dell’attività del Comune di Pontremoli. Numerose le iniziative a sostegno dei nuclei nascenti e di quelli già in essere, non ultimo proprio l’adesione al network “Amici della Famiglia”, risalente al 2019, e di cui orgogliosamente siamo parte integrante condividendone missione e obiettivi. Siamo felici di poter contribuire ad un percorso di così grande valore non solo istituzionale ma soprattutto umano“.

L’assessore alle politiche giovanili, sport e turismo, Dario Ioppi del Comune di Arco: “Arco nel 2007 ha ottenuto, primo Comune in Trentino, il marchio “Family”. Una piccola realtà di 18.000 abitanti che in questi 15 anni si è spesa molto per le famiglie. Le sfide per il futuro sono: creazione di un sistema integrato di politiche strutturali, comprensivo di dispositivi di conciliazione dei tempi famiglia e lavoro; rafforzamento della rete di relazioni di famiglie, potenziando le funzioni di mutualità interna; il sorpasso di una logica meramente assistenzialistica e di sostegno alla famiglia a favore di politiche di promozione della “qualità della famiglia””.

L’assessore alle politiche sociali e famiglia, Edi Cicchi del Comune di Perugia: “L’amministrazione comunale ha sempre creduto nella centralità della famiglia e l’ha posta come punto fondamentale del programma di mandato, ottenendo nel 2018 la certificazione. A distanza di 5 anni ed avendo attraversato uno dei periodi più brutti della nostra storia, la pandemia, riteniamo che la scelta sia stata quella giusta. Anche in quella emergenza la famiglia ha dimostrato di essere la rete di salvezza del nostro Paese: luogo della relazione e della cura, soggetto di connessione dei legami sociali e di prossimità, indeboliti dalla pandemia. Il piano per le politiche familiari ha avuto l’ambizione di passare da una visione di famiglia, quale destinataria di interventi, a un riconoscimento della stessa come risorsa viva della comunità, come agente di sviluppo economico ed il piano è divenuto un documento strategico per il pieno riconoscimento dei diritti e dei bisogni della famiglia”.

L’assessore del Comune di Padova alle politiche educative-scolastiche e coesione sociale, Cristina Piva ha commentato: “Padova è stato il primo Comune del Veneto ad avviare la procedura per il riconoscimento della certificazione di Comune amico della Famiglia, che ha conseguito il 6 settembre 2019. Abbiamo attivato un ufficio dedicato, un piano triennale per la famiglia, oggi alla seconda edizione (2022-24) e attivato 3 tavoli permanenti: il primo istituzionale, il secondo dedicato al welfare e il terzo impegnato sui diritti dell’infanzia”.