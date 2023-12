Dal Ministero al Turismo 10 milioni alla Sit di Ponte di Legno, più di 20 alle società valtellinesi

venerdì, 22 dicembre 2023

Ponte di Legno (Brescia) – Il Ministero del Turismo sostiene diversi progetti lombardi, tra cui uno in Alta Valle Camonica (Sit Ponte di Legno) e tre nella provincia di Sondrio, per oltre 50 Milioni di euro su circa 150 milioni di euro a livello nazionale. Una cifra importante è stata destinata alla Sit di Ponte di Legno (10 milioni di euro), Baradello 2000 (Aprica e Corteno Golgi) un milione e 600mila euro, SITA (Società Industrie Turistiche Aprica 9.066.930 di euro, 7 milioni e 727mila euro alla S.I.T.A.S. Società Impianti Turistici e Attrezzature Sportive di Livigno e 431,871 mila euro alla Ski Area Valchiavenna.

“Il Governo ha destinato ben 11,5 milioni di euro al turismo invernale della Valcamonica nell’ambito dei 200 milioni stanziati dalla legge di bilancio 2022 a supporto delle imprese esercenti impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale per la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione. Un forte sostegno a un asset portante del turismo italiano, favorendo l’attrattività turistica di due stazioni sciistiche cha hanno saputo distinguersi. Infatti, a Pontedilegno-Tonale è andato il massimo contributo possibile di 10 milioni di euro, mentre per la funivia Baradello ski area Aprica-Corteno Golgi sono stati stanziati 1,5 milioni di euro”. Lo annuncia Davide Caparini (nella foto) consigliere regionale della Lega e Presidente della Commissione ‘Bilancio’ al Pirellone

“Le montagne lombarde da sempre protagoniste a livello internazionale – prosegue soddisfatta il sottosegretario allo Sport di Regione Lombardia Lara Magoni – saranno una delle sedi dei Giochi Olimpici Milano-Cortina2026 e proprio oggi abbiamo ricevuto un bellissimo regalo di Natale. Il Ministero del Turismo con lungimiranza e attenzione ha voluto rivolgere ai comprensori montani italiani un bando per favorirne il sostegno; il risultato è stato straordinario Regione Lombardia è stata quella premiata maggiormente a fronte dei progetti innovativi supportati da un importante visione di sostenibilità frutto di grande competenza e capacità manageriali”.

“Il nostro territorio – precisa – è ricoperto dal 40% dalle montagne e comprende 27 stazioni sciistiche, 900 km di piste, 310 impianti di risalita. Località dove hanno sede grandi Eventi sportivi grazie a piste riconosciute come le più tecniche e che regalano grandi emozioni”.

I comprensori che hanno ricevuto questo importante riconoscimento sono:

– I.T.B. Industrie Turistiche Barziesi (Piani di Bobbio – Lecco) per 10 milioni di euro

– S.I.T. Società Impianti Turistici (Ponte di Legno – Brescis) per 10 milioni;

– I.R.T.A. (Monte Pora – BG) per 2.392.000 milioni di euro;

– S.I.T.A.S. Società Impianti Turistici e Attrezzature Sportive (Livigno – Sondrio) per 7.727.000 milioni di euro;

– BELMONT Foppolo (Foppolo – Bergamo) per 2.715.000 milioni di euro;

– SKI AREA VALCHIAVENNA (Madesimo – Sondrio) per 431.871 euro;

– I.RI.S Impianti di Risalita Spiazzi (Spiazzi di Gromo – Bergamo) per 6.628.000 milioni di euro;

– SITA Società Industrie Turistiche Aprica (Aprica – Sondrio) per 9.066.930 milioni di euro;

“Le nostre montagne – conclude Magoni – sono pronte ad accogliervi con piste perfettamente innevate grazie anche al supporto della neve programmata, naturalmente con l’opportunità di poter essere affiancati dal Collegio dei Maestri di Sci nel quale abbiamo circa 2.500 professionisti pronti ad insegnarvi a sciare per regalarvi momenti di sport indimenticabili”.