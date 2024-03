Dal grappolo al calice: DiVinNosiola brinda alle eccellenze della Valle dei Laghi

martedì, 19 marzo 2024

Riva del Garda (Trento) – Nella cornice di Palazzo Roccabruna a Trento è stato presentato il programma di “DiVinNosiola – Quando il Vino si fa Santo”, la kermesse dedicata alla Nosiola trentina e al Vino Santo Trentino DOC.

Alla conferenza hanno partecipato, tra gli altri: il Sindaco del Comune di Vallelaghi Lorenzo Miori, il Presidente dei Vignaioli del Vino Santo Trentino Alessandro Poli, il Presidente della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino Sergio Valentini, il funzionario dell’ufficio promozione del territorio della Camera di Commercio di Trento Marco Del Frate e Cinzia Zandonai della segreteria organizzativa della manifestazione. Foto @Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A..

“Siamo alla quattordicesima edizione e c’è sempre qualcosa in più da raccontare sulla Nosiola e sul Vino Santo. Non mancheranno le iniziative per esperti e conoscitori del vino ma nemmeno quelle culturali all’interno delle Cantine che per l’occasione si trasformeranno in piccoli teatri per soddisfare un pubblico più ampio” – ha raccontato Alessandro Poli, presidente dei Vignaioli del Vino Santo Trentino dando appuntamento a tutti in occasione dei numerosi eventi in programma.

Fino a sabato 30 marzo la Valle dei Laghi e la città di Trento saranno il palcoscenico dell’evento, giunto quest’anno alla quattordicesima edizione, con degustazioni, menù tematici, spettacoli e visite guidate per valorizzare il patrimonio culturale ed enologico del territorio.

“DiVinNosiola è una manifestazione che possiamo definire ormai storica per il nostro territorio e che testimonia l’importante lavoro di tutti gli attori, a partire dai vignaioli. Fondamentale è anche il grande lavoro di promozione dell’evento che conferisce riconoscibilità alla Valle dei Laghi, creando una forte identità” – ha sottolineato Lorenzo Miori, Sindaco del Comune di Vallelaghi.

Saranno circa venti gli appuntamenti – alcuni a pagamento, altri gratuiti – organizzati e dislocati sul territorio, grazie alla collaborazione di diverse entità locali come il Consorzio Turistico Valle dei Laghi, l’associazione Vignaioli Vino Santo Trentino Doc, con il supporto di Trentino Marketing, il coordinamento della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino, oltre al supporto di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A., Consorzio Vini del Trentino, Ecomuseo della Valle dei Laghi, Palazzo Roccabruna di Trento e Casa Caveau Vino Santo.

“Sfogliando il programma di DivinNosiola non si può che rimanere stupiti di fronte al fitto calendario di degustazioni, trekking e proposte culturali promosso e messo in rete dagli organizzatori. Questo evento va oltre quella che è la celebrazione della Nosiola e del Vino Santo Trentino: è un racconto appassionato di un territorio, quello della Valle dei Laghi, entroterra naturale del Garda Trentino, custode di ricchi tesori in grado di attrarre non solo turisti attenti all’enogastronomia, ma anche alla cultura e alle attività sportive” – ha commentato il Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Silvio Rigatti.

La manifestazione culminerà sabato 23 marzo con il rito della spremitura del Vino Santo Trentino presso l’Azienda Agricola Pravis a Lasino (partecipazione gratuita senza prenotazione). In collaborazione con la Confraternita della Vite e del Vino, l’evento è un rito collettivo che si svolge con la partecipazione dell’intera comunità durante la Settimana Santa, per celebrare il passaggio dall’appassimento sulle “arèle” alla vinificazione del Vino Santo, presidio Slow Food.

“Come Strada del Vino e dei Sapori del Trentino ci impegniamo a divulgare i nostri prodotti in qualità di ‘trasmettitori’, stimolandone la conoscenza anche all’esterno. Attorno al presidio Slow Food si è costruito un evento importante come quello di ‘DiVinNosiola’, di cui siamo estremamente orgogliosi perché protagonista è un prodotto di estrema eccellenza che porta valore anche fuori dai confini regionali” – ha concluso Sergio Valentini, Presidente della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino.

Per tutte le informazioni su eventi, costi e prenotazioni, si invita a visitare la pagina dedicata: www.gardatrentino.it/eventi/divinnosiola