Dal frigo smart allo sbattitore elettrico: utensili da cucina moderna

mercoledì, 2 novembre 2022

Anche in cucina è arrivata ormai la tendenza di affidarsi a dispositivi di ultima generazione, quando non del tutto alla domotica, per agevolare le operazioni e semplificarsi la vita. Questo ambiente della casa un tempo era visto per la sua finalità prettamente utilitaristica, ovvero per la semplice preparazione delle pietanze nel tempo strettamente necessario a farlo.

Oggi non è più così. Per tantissime ragioni la cucina è diventato un luogo da vivere e l’arte di creare piatti e ricette di successo sta spopolando, nuova passione degli italiani stretti tra tendenze social (chi non ha mai postato la foto di un piatto prelibato appena preparato) e reality show di successo sempre più incentrati sulla preparazione di pietanze.

Ecco perché in cucina non si rinuncia a quelle che sono e comodità: tutto questo si riflette nella proliferazione di tanti strumenti e accessori che servono per semplificare la vita ai fornelli e che fanno ricorso a tecnologie di ultima generazione. Vediamo alcuni dei più ricercati e richiesti sul mercato.

Gli accessori cucina di ultima generazione più ricercati

C’è il rubinetto hi tech con sensore, ad esempio, che viene utilizzato prevalentemente nelle strutture pubbliche per gestire e ottimizzare il flusso dell’acqua così da consentire un risparmio. Adesso questo genere di rubinetto trova ampio spazio anche nelle cucine da casa di ultima generazione e rappresenta una soluzione per evitare di sporcare la cucina, quando si hanno le mani sporche e si deve aprire il rubinetto.

C’è poi lo sbattitore elettrico, non certamente dispositivo di ultima generazione ma che, comunque, presenta modelli super tecnologici adatti ad ogni esigenza per mescolare basi e alimenti oltre che montare ingredienti (come la panna) e finanche per sminuzzarne altri.

Molto in voga nelle cucine, negli ultimi tempi, il Roner, dispositivo che permette di cuocere alimento sottovuoto a bagnomaria andando così ad avere la certezza di preparare cibi sani. Molto interessante è anche il cestino della spazzatura con sensore, che nasce per garantire comodità e con lo stesso intento del lavandino con sensore, ovvero evitare di toccare parti della cucina quando si hanno le mani sporche.

Uno degli elettrodomestici hi tech maggiormente diffusi in cucina è il frigorifero smart: facendo ricorso a tecnologie wifi, un frigo di questo genere può essere impostato e comandato anche da lontano, tramite app da scaricare sul proprio smartphone.